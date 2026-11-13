Die Siemens Healthineers-Aktie (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) steht vor einer entscheidenden Bewährungsprobe! Der Medizintechnikkonzern überzeugt mit starken Auftragseingängen, einem profitablen Bildgebungsgeschäft und hohen Mittelzuflüssen. Doch ausgerechnet jetzt zieht Bernstein Research die Notbremse bei seiner bislang positiven Bewertung. Analystin Susannah Ludwig stuft Siemens Healthineers in der Aktienanalyse vom 12. November 2026 von "outperform" auf "market perform" ab und senkt das Kursziel von 44,50 auf 44 Euro. Beim aktuellen Aktienkurs von 43,83 Euro, einem Tagesplus von 0,7 Prozent, beträgt das rechnerische Aufwärtspotenzial gerade einmal 0,39 Prozent. Die Botschaft ist bemerkenswert: Siemens Healthineers bleibt ein bedeutender Medizintechnikkonzern mit attraktiven Zukunftsmärkten, doch an der Börse scheinen viele positive Erwartungen bereits berücksichtigt zu sein. Für Anleger stellt sich deshalb die Frage, ob die Aktie vor einer längeren Seitwärtsbewegung steht oder die kommenden Geschäftszahlen eine neue Aufwärtsbewegung auslösen können.
Siemens Healthineers Aktie: Bernstein Research streicht Kaufempfehlung - droht jetzt die nächste Enttäuschung?
Kaum noch Kurspotenzial
Bernstein Research: Susannah Ludwig senkt Kursziel auf 44 Euro und Rating auf "market perform"
Die neue Siemens Healthineers-Aktienanalyse von Bernstein Research ist eine deutliche Verschlechterung der bisherigen Einschätzung. Analystin Susannah Ludwig reduziert das Kursziel um 0,50 Euro beziehungsweise rund 1,12 Prozent auf 44 Euro. Gleichzeitig wird das bisherige Rating "outperform" durch das neutrale Rating "market perform" ersetzt. Damit erwartet Bernstein Research keine ausgeprägte überdurchschnittliche Kursentwicklung mehr. Susannah Ludwig begründet ihre zurückhaltendere Haltung vor allem mit der Bewertung und den begrenzten kurzfristigen Gewinnaussichten. Die Siemens Healthineers-Aktie werde inzwischen mit ungefähr dem 19-Fachen des erwarteten Gewinns gehandelt. Damit liege die Bewertung über dem Zweijahresdurchschnitt von rund 18 und über wichtigen Wettbewerbern. Für das kommende Geschäftsjahr erwartet Bernstein Research nur einen geringen Gewinnanstieg. Das Kursziel 44 Euro verdeutlicht, wie begrenzt das rechnerische Potenzial aus Sicht der Analystin geworden ist.
Susannah Ludwig sieht Bewertungsrisiken: Ist Siemens Healthineers zu teuer?
Der wichtigste Kritikpunkt von Bernstein Research ist nicht die grundsätzliche Qualität des Unternehmens, sondern das Verhältnis zwischen Bewertung und Gewinnwachstum. Analystin Susannah Ludwig erwartet für das Geschäftsjahr 2027 ein organisches Umsatzwachstum von rund 4,2 Prozent. Gleichzeitig rechnet Bernstein Research mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von etwa 2,31 Euro. Gegenüber einem um Sonderfaktoren bereinigten Vergleichswert von rund 2,30 Euro entspräche dies lediglich einem geringfügigen Anstieg. Damit erscheint eine weitere Ausweitung der Bewertungsmultiplikatoren schwer zu rechtfertigen. Besonders auffällig ist der Vergleich mit Wettbewerbern. Während Siemens Healthineers nach den Berechnungen von Bernstein Research ungefähr mit dem 19-Fachen des erwarteten Gewinns bewertet werde, lägen entsprechende Multiplikatoren bei GE HealthCare und Philips niedriger. Für die Siemens Healthineers-Aktie bedeutet dies ein anspruchsvolles Ausgangsniveau. Susannah Ludwig sieht deshalb mit dem Kursziel 44 Euro und dem Rating "market perform" nur begrenzten Bewertungsspielraum.
Quartalszahlen: Siemens Healthineers beendet das Geschäftsjahr mit starkem Schlussquartal
Die Geschäftszahlen vom 5. November 2026 zeigen allerdings, dass die operative Entwicklung keineswegs schwach ist. Siemens Healthineers erzielte im vierten Geschäftsquartal ein vergleichbares Umsatzwachstum von 5,9 Prozent. Besonders erfreulich entwickelte sich das Bildgebungsgeschäft mit einem vergleichbaren Wachstum von zehn Prozent. Die bereinigte EBIT-Marge des Konzerns erreichte 15,9 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,69 Euro. Gleichzeitig erwirtschaftete Siemens Healthineers einen Free Cashflow von 703 Millionen Euro. Die Auftragssituation blieb ebenfalls überzeugend. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz im Gerätegeschäft erreichte 1,15. Damit überstiegen die Bestellungen die entsprechenden Umsätze deutlich. Für die Siemens Healthineers-Aktie ist dies grundsätzlich positiv. Allerdings hatte Bernstein Research bereits in einer früheren Analyse darauf hingewiesen, dass die bereinigte EBIT-Marge hinter den Markterwartungen zurückgeblieben sei. Analystin Susannah Ludwig unterscheidet damit zwischen solider Nachfrage und der Frage, wie profitabel das Unternehmen daraus Wachstum erzielen kann.
Geschäftsjahr 2026: Rund 3,8 Milliarden Euro bereinigtes EBIT
Auch die Jahresbilanz liefert wichtige Argumente für die langfristige Qualität von Siemens Healthineers. Im Geschäftsjahr 2026 erreichte der Konzern ein vergleichbares Umsatzwachstum von vier Prozent. Die bereinigte EBIT-Marge betrug 16,2 Prozent. Daraus resultierte ein bereinigtes operatives Ergebnis von rund 3,8 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,42 Euro. Besonders bemerkenswert ist der Free Cashflow von rund 2,4 Milliarden Euro. Diese Mittel können zur Finanzierung von Investitionen, zum Schuldenabbau und für Ausschüttungen eingesetzt werden. Siemens Healthineers schlägt eine unveränderte Dividende von 1,00 Euro je Aktie vor. Beim aktuellen Aktienkurs von 43,83 Euro entspricht dies einer rechnerischen Dividendenrendite von rund 2,28 Prozent. Für die Siemens Healthineers-Aktie bleiben diese Kennzahlen wichtige Stabilitätsfaktoren. Bernstein Research bestätigt jedoch mit dem Rating "market perform", dass solide Unternehmenszahlen nicht automatisch eine attraktive Aktienbewertung bedeuten.
Ausblick 2027: Warum Bernstein Research trotz Wachstum vorsichtig bleibt
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Siemens Healthineers ein vergleichbares Umsatzwachstum zwischen vier und fünf Prozent. Beim bereinigten Gewinn je Aktie stellt das Management eine Spanne von 2,20 bis 2,40 Euro in Aussicht. Damit liegt selbst das obere Ende der Prognose leicht unter dem für 2026 ausgewiesenen bereinigten Ergebnis je Aktie von 2,42 Euro. Dieser Vergleich wird allerdings durch Sonderfaktoren beeinflusst. Entscheidend ist deshalb die nachhaltige Gewinnentwicklung ohne außergewöhnliche Belastungen und Erträge. Bernstein Research prognostiziert ein organisches Umsatzwachstum von 4,2 Prozent und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,31 Euro. Analystin Susannah Ludwig sieht damit zunächst keine ausreichende Grundlage für eine deutliche Neubewertung. Höhere Finanzierungskosten, Inflation und einmalige Aufwendungen könnten die Ergebnisentwicklung zusätzlich belasten. Die Siemens Healthineers-Aktienanalyse mit dem Kursziel 44 Euro und dem Rating "market perform" verdeutlicht diese Zurückhaltung.
Bildgebung bleibt der Gewinnmotor: Starke Nachfrage nach moderner Medizintechnik
Ein wesentliches Argument für die langfristigen Chancen von Siemens Healthineers ist das Bildgebungsgeschäft. Moderne Magnetresonanztomografen, Computertomografen und weitere diagnostische Systeme gehören zu den wichtigsten Produkten des Konzerns. Im vierten Geschäftsquartal 2026 stieg der vergleichbare Umsatz im Segment Imaging um zehn Prozent. Die bereinigte EBIT-Marge erreichte beeindruckende 21,9 Prozent. Diese Zahlen zeigen, dass Siemens Healthineers in einem technologisch anspruchsvollen Markt über erhebliche Wettbewerbsvorteile verfügt. Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen benötigen leistungsfähige Systeme, um Diagnosen zu verbessern und Behandlungen effizienter zu gestalten. Gleichzeitig können künstliche Intelligenz und automatisierte Auswertungsverfahren die Attraktivität moderner Geräte erhöhen. Allerdings hängen größere Anschaffungen häufig von Investitionsbudgets und staatlichen Gesundheitsausgaben ab. Für die Siemens Healthineers-Aktie bleibt Imaging dennoch ein wichtiger langfristiger Wachstumstreiber. Bernstein Research berücksichtigt diese Stärke, sieht mit dem Kursziel 44 Euro aber vorerst nur begrenztes Kurspotenzial.
Precision Therapy: Strahlentherapie eröffnet langfristige Wachstumschancen
Ein weiterer wichtiger Geschäftsbereich ist Precision Therapy. Dazu gehören insbesondere Technologien für die Krebsbehandlung und die präzise Bestrahlung von Tumoren. Siemens Healthineers profitiert hier von seiner Position im internationalen Medizintechnikmarkt und der Integration spezialisierter Therapiesysteme. Im vierten Geschäftsquartal 2026 erzielte Precision Therapy ein vergleichbares Umsatzwachstum von 4,8 Prozent. Die bereinigte EBIT-Marge erreichte 13,8 Prozent. Langfristig könnte der steigende Bedarf an moderner Krebsdiagnostik und Krebstherapie zusätzliche Wachstumsimpulse liefern. Allerdings erfordern neue Technologien erhebliche Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen. Auch die Integration komplexer Geschäftsbereiche und die Verbesserung der Profitabilität bleiben anspruchsvoll. Für die Siemens Healthineers-Aktie eröffnet Precision Therapy damit attraktive Perspektiven, während kurzfristige Kostenbelastungen die Gewinnentwicklung beeinträchtigen können. Bernstein Research bestätigt das Rating "market perform" und senkt das Kursziel auf 44 Euro.
Diagnostics unter Druck: China bleibt ein schwieriger Markt
Die größte operative Herausforderung liegt weiterhin im Diagnostikgeschäft. Im vierten Geschäftsquartal 2026 ging der vergleichbare Umsatz des Segments Diagnostics um 4,2 Prozent zurück. Die bereinigte EBIT-Marge betrug lediglich 5,4 Prozent. Damit blieb die Profitabilität deutlich hinter den beiden anderen großen Geschäftsbereichen zurück. Besonders problematisch ist die Entwicklung in China. Dort können zentralisierte Beschaffungsverfahren und zunehmender Preisdruck die Umsätze und Margen belasten. Bernstein Research sieht hierin einen wichtigen Unsicherheitsfaktor. Analystin Susannah Ludwig rechnet zudem damit, dass der Rückzug aus dem allgemeinen Ultraschallgeschäft das organische Umsatzwachstum 2027 um rund 0,7 Prozentpunkte beeinträchtigen könnte. Für Siemens Healthineers entsteht dadurch eine anspruchsvolle Übergangsphase. Langfristig könnte eine stärkere Konzentration auf besonders profitable Geschäftsfelder sinnvoll sein. Kurzfristig müssen Anleger jedoch mit Belastungen rechnen. Das Rating "market perform" und das Kursziel 44 Euro spiegeln diese Unsicherheiten wider.
Strategischer Umbau: Siemens Healthineers will sein Portfolio schärfen
Siemens Healthineers steht vor wichtigen strukturellen Veränderungen. Das Management will die Unternehmensstruktur vereinfachen und die strategische Ausrichtung stärker auf die wichtigsten Wachstumsmärkte konzentrieren. Dazu gehört auch die Vorbereitung einer organisatorischen Herauslösung des Diagnostikgeschäfts. Eine solche Neuordnung könnte langfristig zusätzliche Transparenz schaffen und die Kapitalallokation verbessern. Allerdings sind umfangreiche Umstrukturierungen häufig mit einmaligen Kosten, organisatorischen Herausforderungen und Unsicherheit verbunden. Auch die veränderte Aktionärsstruktur könnte die Wahrnehmung des Unternehmens am Kapitalmarkt beeinflussen. Für die Siemens Healthineers-Aktie entsteht damit eine interessante Konstellation: Langfristig könnten die Veränderungen den Unternehmenswert erhöhen, während kurzfristig zusätzliche Belastungen möglich sind. Bernstein Research bleibt deshalb vorsichtig. Analystin Susannah Ludwig bestätigt mit dem Rating "market perform" und dem Kursziel 44 Euro eine neutrale Bewertung.
Die größten Chancen und Risiken für die Siemens Healthineers-Aktie
Die Chancen für Siemens Healthineers sind erheblich. Der Konzern profitiert von einer weltweit steigenden Nachfrage nach moderner Diagnostik, bildgebenden Verfahren und innovativen Krebstherapien. Die starke Position im Imaging-Geschäft, hohe Auftragseingänge und erhebliche freie Zahlungsmittelzuflüsse sprechen für die Qualität des Geschäftsmodells. Auch die strategische Neuordnung könnte langfristig zusätzliche Potenziale erschließen. Gleichzeitig bestehen wichtige Risiken. Die schwache Entwicklung im Diagnostikgeschäft, zunehmender Preisdruck in China, höhere Finanzierungskosten und mögliche Umstrukturierungsaufwendungen könnten die Gewinne belasten. Hinzu kommt die anspruchsvolle Bewertung der Aktie. Bernstein Research sieht deshalb trotz der langfristigen Wachstumschancen vorerst nur begrenzten Spielraum für steigende Kurse. Analystin Susannah Ludwig senkt das Kursziel auf 44 Euro und stuft Siemens Healthineers auf das Rating "market perform" ab.
Fazit: Siemens Healthineers-Aktie – solide Qualität, aber kaum Kurspotenzial
Die Siemens Healthineers-Aktienanalyse von Bernstein Research liefert eine klare Botschaft: Das Unternehmen bleibt fundamental interessant, doch die Aktie erscheint kurzfristig weitgehend fair bewertet. Analystin Susannah Ludwig senkt das Kursziel von 44,50 auf 44 Euro und stuft das Rating von "outperform" auf "market perform" ab. Beim aktuellen Aktienkurs von 43,83 Euro beträgt das rechnerische Aufwärtspotenzial lediglich 0,39 Prozent. Die Geschäftszahlen zeigen eine solide operative Entwicklung mit vier Prozent vergleichbarem Jahresumsatzwachstum, rund 3,8 Milliarden Euro bereinigtem EBIT und einem Free Cashflow von rund 2,4 Milliarden Euro. Gleichzeitig belasten das schwache Diagnostikgeschäft, mögliche Kostensteigerungen und ein begrenztes Gewinnwachstum die Perspektiven. Für Anleger wird entscheidend sein, ob Siemens Healthineers die Profitabilität nachhaltig verbessern und den strategischen Umbau erfolgreich umsetzen kann. Bis dahin signalisiert die DZ BANK keine Einschätzung in dieser Analyse: Das Kursziel 44 Euro und das Rating "market perform" stammen ausdrücklich von Bernstein Research und Analystin Susannah Ludwig.
Zum Schluss: Diese Analyse verdient eine gründliche Untersuchung!
Teilen Sie diese Siemens Healthineers-Aktienanalyse mit Ihren Freunden! Denn während eine medizinische Untersuchung manchmal unangenehme Wahrheiten ans Licht bringt, kann eine gute Börsenanalyse zumindest vor unangenehmen Überraschungen schützen. Und falls Ihre Freunde fragen, ob das Teilen Nebenwirkungen habe: Höchstens ein plötzliches Interesse an Aktien – ganz ohne Rezept und Wartezimmer!
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 13. November 2026
Disclaimer
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.