Siemens Healthineers Aktie: Bernstein Research streicht Kaufempfehlung - droht jetzt die nächste Enttäuschung?

Die Siemens Healthineers-Aktienanalyse von Bernstein Research liefert eine klare Botschaft: Das Unternehmen bleibt fundamental interessant, doch die Aktie erscheint kurzfristig weitgehend fair bewertet. Analystin Susannah Ludwig senkt das Kursziel von 44,50 auf 44 Euro und stuft das Rating von "outperform" auf "market perform" ab. Beim aktuellen Aktienkurs von 43,83 Euro beträgt das rechnerische Aufwärtspotenzial lediglich 0,39 Prozent. Die Geschäftszahlen zeigen eine solide operative Entwicklung mit vier Prozent vergleichbarem Jahresumsatzwachstum, rund 3,8 Milliarden Euro bereinigtem EBIT und einem Free Cashflow von rund 2,4 Milliarden Euro. Gleichzeitig belasten das schwache Diagnostikgeschäft, mögliche Kostensteigerungen und ein begrenztes Gewinnwachstum die Perspektiven. Für Anleger wird entscheidend sein, ob Siemens Healthineers die Profitabilität nachhaltig verbessern und den strategischen Umbau erfolgreich umsetzen kann. Bis dahin signalisiert die DZ BANK keine Einschätzung in dieser Analyse: Das Kursziel 44 Euro und das Rating "market perform" stammen ausdrücklich von Bernstein Research und Analystin Susannah Ludwig.

Zum Schluss: Diese Analyse verdient eine gründliche Untersuchung!

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 13. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.