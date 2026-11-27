Die Siemens Healthineers Aktie steht vor einem historischen Umbau. Am Donnerstag stieg sie um 1,4 Prozent auf 43,53 Euro. Vom 52-Wochen-Tief bei 32,85 Euro im Mai hat sie sich deutlich erholt, zum Hoch von 47,27 Euro aus dem Januar fehlen noch rund 8 Prozent.
Siemens Healthineers Aktie: Abnabelung von Siemens, Diagnostik wird ausgegliedert – beginnt jetzt der größte Umbau der Firmengeschichte?
Neuer Name, neue Eigentümer, neue Struktur: Mit dem Geschäftsbericht 2026 rückt der Umbau in den Mittelpunkt. Die Siemens Healthineers Aktie notiert bei rund 43,50 Euro, das durchschnittliche Kursziel liegt bei über 47 Euro. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die Siemens Healthineers Aktie trägt die ISIN DE000SHL1006 und die WKN SHL100. In Deutschland lautet das Handelssymbol SHL, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol SMMNY gehandelt.
Der Umbau
Neuer Name, neue Struktur
Die Mutter Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Handelssymbol: SIE, US-Handelssymbol: SIEGY) zieht sich zurück und will rund 30 Prozent der Healthineers-Aktien direkt an ihre eigenen Aktionäre weiterreichen. Aus dem Namen soll künftig „Healthineers“ werden. Zudem plant der Konzern, die Diagnostiksparte unter dem Namen Olyrian Diagnostics auszugliedern. Den vollständigen Geschäftsbericht für 2026 veröffentlichte Siemens Healthineers am 25. November.
Ein Konzern, der sich neu sortiert, ist selten ein ruhiges Investment. Aber oft eines, das Werte sichtbar macht.
Die Chancen
Mehr Freiheit, mehr Fokus
Mit der Abgabe an die Siemens-Aktionäre steigt der Streubesitz, was die Aktie für Indexinvestoren attraktiver machen könnte. Die Ausgliederung der Diagnostik soll den Fokus auf die margenstärkere Bildgebung schärfen. Analysten sehen im Schnitt ein Kursziel von rund 47 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Für die Siemens Healthineers Aktie wird entscheidend, wie reibungslos der Umbau gelingt.
Häufige Fragen zur Siemens Healthineers Aktie
Was plant Siemens?
Rund 30 Prozent der Healthineers-Aktien sollen direkt an die Siemens-Aktionäre gehen.
Was passiert mit der Diagnostik?
Sie soll als Olyrian Diagnostics ausgegliedert werden.
Was sagen Analysten?
Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 47 Euro. Das ist eine Einschätzung der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die Siemens Healthineers Aktie?
ISIN DE000SHL1006, WKN SHL100, Handelssymbol SHL, US-Handelssymbol SMMNY.
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