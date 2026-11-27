Was plant Siemens?

Rund 30 Prozent der Healthineers-Aktien sollen direkt an die Siemens-Aktionäre gehen.

Was passiert mit der Diagnostik?

Sie soll als Olyrian Diagnostics ausgegliedert werden.

Was sagen Analysten?

Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 47 Euro. Das ist eine Einschätzung der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die Siemens Healthineers Aktie?

ISIN DE000SHL1006, WKN SHL100, Handelssymbol SHL, US-Handelssymbol SMMNY.