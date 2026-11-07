Siemens Healthineers Aktie: 2027 könnte zum Wachstumsjahr werden - 51 EUR Kursziel bestätigt Optimismus

Für Anleger dürfte deshalb vor allem entscheidend sein, ob sich die Erwartungen von Barclays in den kommenden Quartalen konkretisieren. Neue Produkte, eine erfolgreiche Markteinführung und eine positive Nachfrageentwicklung könnten die Investmentthese von Hassan Al-Wakeel stärken. Bleiben die erhofften Impulse dagegen aus, könnte auch das neue Kursziel von 51 EUR unter Druck geraten.