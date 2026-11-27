Wer hat Siemens-Energy-Aktien verkauft?

Vorstandsmitglied Vinod Philip am 19. November 2026 für 1.127.432 Euro zu durchschnittlich 129,07 Euro.

Hat auch Konzernchef Christian Bruch verkauft?

Für Bruch wurde ein programmbasierter Teilverkauf gemeldet, mit dem Steuern aus einem Mitarbeiteraktienprogramm beglichen werden. Das ist ein automatischer Vorgang.

Ist ein Insiderverkauf ein Warnsignal?

Nicht automatisch. Verkäufe haben oft private Gründe. Aussagekräftiger sind gehäufte Verkäufe mehrerer Manager außerhalb fester Programme.

Welche ISIN und WKN hat die Siemens Energy Aktie?

ISIN DE000ENER6Y0, WKN ENER6Y, Handelssymbol ENR, US-Handelssymbol SMNEY.