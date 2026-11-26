Warum ist die Siemens Energy Aktie heute DAX Gewinner?

Die Kehrtwende der US-Techwerte bringt die KI-Infrastrukturwerte zurück. Siemens Energy liefert Technik für die Stromversorgung von Rechenzentren.

Welche ISIN und WKN hat die Siemens Energy Aktie?

Die ISIN lautet DE000ENER6Y0, die WKN ENER6Y, das Handelssymbol ENR. In den USA wird ein ADR unter SMNEY gehandelt.

Wie hoch ist der Auftragsbestand von Siemens Energy?

Rund 164 Milliarden Euro, ein Rekordwert.