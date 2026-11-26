Die Siemens Energy Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Handelssymbol: ENR, US-Handelssymbol: SMNEY) hält ihren Schwung bis zum Abend. Am Donnerstagabend steht das Papier des Münchner Energietechnik-Konzerns bei 117,46 Euro, ein Plus von 4,45 Prozent. Damit gehört Siemens Energy zu den größten DAX Gewinnern am Abend. Schon am Morgen hatte die Siemens-Energy-Aktie die DAX-Gewinnerliste angeführt und dieses Niveau den ganzen Tag gehalten.
Siemens Energy Aktie: DAX Gewinner am Abend – KI-Strom-Wette lebt wieder, hält die Erholung diesmal länger als einen Tag?
Die Siemens Energy Aktie gehört am Donnerstagabend zu den größten DAX Gewinnern: Plus 4,45 Prozent auf 117,46 Euro. Die Wende der US-Techwerte bringt die KI-Infrastrukturwerte zurück, Siemens Energy hält das Plus vom Morgen den ganzen Tag. Was hinter dem Anstieg der Siemens Energy Aktie steckt.
Der Auslöser
Kehrtwende an der Nasdaq: warum die Siemens Energy Aktie steigt
Was in New York am Mittwochabend begann, trug Europas KI-Profiteure durch den ganzen Donnerstag.
Getrieben wurde die Erholung von der Kehrtwende der US-Techwerte, die die Nasdaq am Mittwoch kurz vor einem Tief seit April geschafft hatten. Laut dpa-AFX zählten Infineon, Siemens Energy und Hochtief zu den Gewinnern, weil sie die Infrastruktur für KI-Rechenzentren liefern. Siemens Energy sichert mit Gasturbinen und Netztechnik die Stromversorgung dieser Anlagen. Wegen Thanksgiving blieb die Wall Street am Donnerstag geschlossen. Maximilian Wienke vom Broker eToro sieht in der Pause eine willkommene Gelegenheit für Anleger, nach den turbulenten Tagen durchzuatmen.
Nasdaq-Wende
Die Erholung der US-Techwerte zieht die KI-Infrastruktur mit.
Ganztägig stark
Das Plus vom Morgen hielt bis zum Handelsschluss.
Rekord-Auftragsbestand
164 Milliarden Euro sichern die Auslastung.
Ruhiger Handel
Thanksgiving dämpfte die Umsätze.
Die Fundamentaldaten
Rekordjahr und große Ziele: operativ läuft es rund
Im Geschäftsjahr 2025/26 stieg der Umsatz um 15,5 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro, das Ergebnis vor Sondereffekten mehr als verdoppelte sich auf 5,49 Milliarden Euro. Für 2026/27 peilt Siemens Energy 14 bis 16 Prozent Umsatzwachstum und einen Nettogewinn von rund 5 Milliarden Euro an, die Dividende soll auf 2,30 Euro steigen. Von 28 Analysten empfehlen 22 den Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 191,5 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Siemens Energy Aktie: 120 Euro als Hürde
Charttechnisch notiert die Siemens Energy Aktie knapp unter dem Montagsschluss von 117,88 Euro. Darüber folgt die runde Marke von 120 Euro, danach die Zone um 126 bis 127 Euro. Nach unten bildet der Bereich um 110 Euro die erste Unterstützung. Zu Wochenbeginn hatte sich eine Erholung bereits als Strohfeuer erwiesen.
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktie
Warum ist die Siemens Energy Aktie heute DAX Gewinner?
Die Kehrtwende der US-Techwerte bringt die KI-Infrastrukturwerte zurück. Siemens Energy liefert Technik für die Stromversorgung von Rechenzentren.
Welche ISIN und WKN hat die Siemens Energy Aktie?
Die ISIN lautet DE000ENER6Y0, die WKN ENER6Y, das Handelssymbol ENR. In den USA wird ein ADR unter SMNEY gehandelt.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von Siemens Energy?
Rund 164 Milliarden Euro, ein Rekordwert.
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