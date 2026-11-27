Die Siemens Energy Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Handelssymbol: ENR, US-Handelssymbol: SMNEY) beendet die Woche im Plus. Am Freitagabend steht das Papier des Münchner Energietechnik-Konzerns bei 119,18 Euro, ein Plus von 1,86 Prozent. Damit gehört Siemens Energy zu den DAX Gewinnern am Abend. Am Morgen hatte die Siemens-Energy-Aktie noch über 121 Euro notiert, bis zum Handelsschluss gab sie einen Teil der Gewinne wieder ab.
Siemens Energy Aktie: DAX Gewinner am Abend – KI-Rally trägt den Strom-Riesen, doch die 120 Euro halten nicht, wie viel Kraft steckt noch in der Erholung?
Die Siemens Energy Aktie gehört am Freitagabend zu den DAX Gewinnern: Plus 1,86 Prozent auf 119,18 Euro. Die Erholung der KI-Werte hob das Papier zeitweise um rund 5 Prozent, bis zum Abend schmolz ein Teil davon ab. Was hinter dem Anstieg der Siemens Energy Aktie steckt.
Der Auslöser
KI-Werte suchen den Boden: warum die Siemens Energy Aktie steigt
Der Stromhunger der Rechenzentren macht Siemens Energy zum KI-Wert – im Guten wie im Schlechten.
Laut dpa-AFX verdichten sich die Anzeichen für eine Bodenbildung im KI-Sektor. Nach kräftigen Gewinnen an Asiens Technologiebörsen zogen Infineon und die Siemens Energy Aktie im Frankfurter Handel zeitweise um etwa 5 Prozent an. Der Broker IG taxierte den Nasdaq 100 fast 3 Prozent höher. Siemens Energy gilt mit Gasturbinen und Netztechnik als Profiteur des Strombedarfs von KI-Rechenzentren. Hinter dem Sektor liegt eine turbulente Phase mit Finanzierungssorgen und der Führungskrise bei Nvidia, entsprechend schwankungsanfällig bleibt die Erholung.
KI-Erholung
Die Aktie profitiert von der Gegenbewegung im Sektor.
Gewinne abgegeben
Vom Tageshoch rutschte sie unter 120 Euro.
Rekordbestand
Aufträge über 164 Milliarden Euro liegen in den Büchern.
Gewinnziel
2026/27 sollen rund 5 Milliarden Euro Nettogewinn erreicht werden.
Die Fundamentaldaten
Rekordjahr und große Ziele: operativ läuft es rund
Im Geschäftsjahr 2025/26 stieg der Umsatz um 15,5 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro, das Ergebnis vor Sondereffekten mehr als verdoppelte sich auf 5,49 Milliarden Euro. Für 2026/27 peilt Siemens Energy 14 bis 16 Prozent Umsatzwachstum und einen Nettogewinn von rund 5 Milliarden Euro an. Von 28 Analysten empfehlen 22 den Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 191,5 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Siemens Energy Aktie: 120 Euro bleibt die Hürde
Charttechnisch ist die Siemens Energy Aktie zum Schluss wieder unter die Marke von 120 Euro gerutscht. Erst ein Schlusskurs darüber würde den Weg zur Zone um 126 bis 127 Euro öffnen. Nach unten bildet der Bereich um 117 Euro die erste Unterstützung, darunter wartet die Zone um 110 Euro.
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktie
Warum ist die Siemens Energy Aktie heute DAX Gewinner?
Die Erholung der KI-Werte setzt sich fort, Siemens Energy gilt als Profiteur des Strombedarfs von Rechenzentren.
Welche ISIN und WKN hat die Siemens Energy Aktie?
Die ISIN lautet DE000ENER6Y0, die WKN ENER6Y, das Handelssymbol ENR. In den USA wird ein ADR unter SMNEY gehandelt.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von Siemens Energy?
Rund 164 Milliarden Euro, ein Rekordwert.
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