Der Treiber ist die Erholung der KI-Werte. Nach Angaben von dpa-AFX verdichten sich am Freitag die Anzeichen für eine Bodenbildung im KI-Sektor. Asiens Börsen legen kräftig zu, europäische Technologiewerte folgen, und in Frankfurt ziehen Siemens Energy und Infineon zeitweise um rund 5% an.

Siemens Energy gilt als Hebel auf den KI-Boom, weil der Konzern Gasturbinen und Netztechnik für die Stromversorgung von Rechenzentren liefert. Wenn Anleger wieder an den Ausbau der KI-Infrastruktur glauben, profitiert die Siemens Energy Aktie überdurchschnittlich.