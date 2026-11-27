Die Siemens Energy Aktie zählt am Freitagmittag zu den DAX Gewinnern: Das Papier des Energietechnik-Konzerns steigt auf Xetra um 3,62% auf 121,24 Euro und springt damit über die Marke von 120 Euro, die zuletzt als Hürde galt. Im frühen Handel hatte der Gewinn zeitweise rund 5% betragen.
Siemens Energy Aktie DAX Gewinner: Rekord-Auftragsbestand trifft KI-Erholung
Die Siemens Energy Aktie gehört am Mittag mit +3,62% auf 121,24 Euro zu den DAX Gewinnern. Die Erholung bei KI-Infrastrukturwerten und ein Rekord-Auftragsbestand von 164 Milliarden Euro treiben den Kurs über die Marke von 120 Euro.
Warum steigt die Siemens Energy Aktie heute?
Der Treiber ist die Erholung der KI-Werte. Nach Angaben von dpa-AFX verdichten sich am Freitag die Anzeichen für eine Bodenbildung im KI-Sektor. Asiens Börsen legen kräftig zu, europäische Technologiewerte folgen, und in Frankfurt ziehen Siemens Energy und Infineon zeitweise um rund 5% an.
Siemens Energy gilt als Hebel auf den KI-Boom, weil der Konzern Gasturbinen und Netztechnik für die Stromversorgung von Rechenzentren liefert. Wenn Anleger wieder an den Ausbau der KI-Infrastruktur glauben, profitiert die Siemens Energy Aktie überdurchschnittlich.
Vom KI-Crash zum Comeback
Die Bewegung folgt auf eine turbulente Woche. Am Dienstag war die Siemens Energy Aktie um rund 7% auf knapp 118 Euro abgesackt, binnen zwei Tagen gingen rund 12% verloren. Am Donnerstag kam das Comeback: Mit einem Plus von 4% auf 117,00 Euro gehörte die Aktie zu den größten Gewinnern im DAX, an der Marke von 120 Euro war jedoch zunächst Schluss.
|Zeitpunkt
|Kurs
|Veränderung
|Dienstag, Tagesende
|knapp 118 €
|rund -7%
|Donnerstag, Xetra-Schluss
|117,00 €
|+4%
|Freitag, gegen Mittag
|121,24 €
|+3,62%
Quelle: Xetra, Redaktionsdaten, Stand 27.11.2026
Das Zahlenwerk hinter der Rally
Operativ hat Siemens Energy ein Rekordjahr hinter sich. Der Auftragsbestand liegt bei 164 Milliarden Euro, für 2026/27 wird ein Nettogewinn von rund 5 Milliarden Euro erwartet. Zusätzlich plant der Konzern höhere Ausschüttungen an die Aktionäre.
Vorgeschlagen ist eine Dividende von 2,30 Euro je Aktie nach zuvor 0,70 Euro, dazu läuft ein Aktienrückkauf von bis zu 9 Milliarden Euro bis zum Geschäftsjahr 2030.
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