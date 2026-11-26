Warum steigt die Siemens Energy Aktie heute?

Nach der Erholung der US-Technologiewerte kehren Anleger zu Profiteuren des KI-Booms zurück. Siemens Energy liefert die Stromtechnik für Rechenzentren.

Wie hoch ist der Auftragsbestand?

164 Milliarden Euro zum Ende des Geschäftsjahres 2025/26, ein Rekord.

Wie hoch ist die Dividende?

Vorgeschlagen sind 2,30 Euro je Aktie.

Welche ISIN und WKN hat die Siemens Energy Aktie?

ISIN DE000ENER6Y0, WKN ENER6Y, Handelssymbol ENR, US-Handelssymbol SMNEY.