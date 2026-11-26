Die Siemens Energy Aktie gehört am Donnerstag zu den größten Gewinnern im DAX. Am Abend notierte sie 4,45 Prozent höher bei 117,46 Euro, im Tageshoch ging es bis auf 119,50 Euro. Die Marke von 120 Euro blieb knapp außer Reichweite. Damit holt der Energietechnikkonzern einen großen Teil der Verluste vom Dienstag und Mittwoch auf. Die Bewegung folgt einem klaren Muster: Siemens Energy wird an der Börse inzwischen gehandelt wie ein KI-Wert.
Siemens Energy Aktie: 164 Milliarden Auftragsbestand, Kurs 40 Prozent unter dem Hoch – die KI-Strom-Wette lebt wieder
Von plus 7 auf minus 7 Prozent und wieder zurück: Die Siemens Energy Aktie fährt in dieser Woche Achterbahn. Heute führte sie den DAX an. Die große Analyse: warum der Turbinenbauer am KI-Boom hängt, was der Rekord-Auftragsbestand wert ist und warum Analysten im Schnitt fast 200 Euro sehen.
Die Stammdaten: Die Siemens Energy Aktie trägt die ISIN DE000ENER6Y0 und die WKN ENER6Y. Das Handelssymbol lautet ENR, in den USA wird ein Hinterlegungsschein unter dem US-Handelssymbol SMNEY gehandelt.
Die Verbindung
Warum ein Turbinenbauer am KI-Boom hängt
Rechenzentren für künstliche Intelligenz brauchen gewaltige Mengen Strom, rund um die Uhr. Gasturbinen, Netztechnik und Transformatoren von Siemens Energy liefern genau das. Deshalb reagiert die Siemens Energy Aktie inzwischen auf dieselben Nachrichten wie Nvidia oder Microsoft. Als am Dienstag und Mittwoch Zweifel an der Finanzierung der KI-Rechenzentren aufkamen, verlor die Aktie deutlich. Als die Nasdaq am Mittwochabend drehte, kehrten die Käufer zurück.
Wer Siemens Energy kauft, kauft nicht die KI selbst, sondern den Strom, ohne den sie nicht läuft.
Die Zahlen
Ein Rekordjahr und volle Bücher
Das Geschäft läuft stark. Zum Ende des Geschäftsjahres 2025/26 erreichte der Auftragsbestand mit 164 Milliarden Euro einen Rekord. Im vierten Quartal verdiente Siemens Energy 1,49 Euro je Aktie, für das laufende Geschäftsjahr wird ein Nettogewinn von rund 5 Milliarden Euro erwartet. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 2,30 Euro je Aktie erhalten. Gemessen daran wirkt der Kursrückgang von rund 40 Prozent seit dem Hoch im April vor allem als Stimmungsfrage.
Die Analysten
Ein Kursziel weit über dem Kurs
Die Analysten sind weiterhin zuversichtlich. Im Durchschnitt errechnen sie laut finanzen.net ein Kursziel von 194,10 Euro für die Siemens Energy Aktie. Das ist eine Einschätzung Dritter, keine Prognose der Redaktion. Charttechnisch liegt die nächste Hürde bei 120 Euro, an der die Aktie heute scheiterte. Nach unten bietet das 52-Wochen-Tief bei rund 108 Euro Orientierung.
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktie
Warum steigt die Siemens Energy Aktie heute?
Nach der Erholung der US-Technologiewerte kehren Anleger zu Profiteuren des KI-Booms zurück. Siemens Energy liefert die Stromtechnik für Rechenzentren.
Wie hoch ist der Auftragsbestand?
164 Milliarden Euro zum Ende des Geschäftsjahres 2025/26, ein Rekord.
Wie hoch ist die Dividende?
Vorgeschlagen sind 2,30 Euro je Aktie.
Welche ISIN und WKN hat die Siemens Energy Aktie?
ISIN DE000ENER6Y0, WKN ENER6Y, Handelssymbol ENR, US-Handelssymbol SMNEY.
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