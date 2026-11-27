Die Siemens Energy Aktie gehört zu den nervösesten Werten im DAX. Am Montag sprang sie um 6,9 Prozent auf 126,46 Euro, am Dienstag fiel sie um 6,8 Prozent. Am Donnerstag folgte das Comeback: Mit einem Plus von 4 Prozent auf 117,00 Euro gehörte sie zu den größten Gewinnern. In der Spitze ging es bis 119,50 Euro, an der Marke von 120 Euro war jedoch Schluss.
Siemens Energy Aktie: 164 Milliarden Aufträge, Dividende mehr als verdreifacht – und trotzdem 38 Prozent unter dem Rekord?
Plus 6,9 Prozent, minus 6,8 Prozent, plus 4 Prozent: Die Siemens Energy Aktie fährt Achterbahn, ohne dass das Unternehmen schlechte Nachrichten liefert. Dabei sind die Zahlen so stark wie nie. Die große Analyse: warum die KI-Angst die Aktie trifft und was die Rekordaufträge wert sind.
Die Stammdaten: Die Siemens Energy Aktie trägt die ISIN DE000ENER6Y0 und die WKN ENER6Y. In Deutschland lautet das Handelssymbol ENR, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol SMNEY gehandelt.
Die Zahlen
Ein Rekordjahr auf ganzer Linie
Operativ läuft es bei Siemens Energy glänzend. Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz auf 44,2 Milliarden Euro, der Nettogewinn auf 4,13 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand erreichte mit 164 Milliarden Euro einen Rekord. Die Dividende soll von 0,70 auf 2,30 Euro steigen, zudem plant der Konzern bis 2030 Aktienrückkäufe von bis zu 9 Milliarden Euro.
Siemens Energy liefert Turbinen für die KI. Fällt die KI an der Börse, fällt die Aktie mit, egal wie voll die Auftragsbücher sind.
Das Paradox
Gefangen im KI-Sog
Trotz der Rekorde liegt die Aktie rund 38 Prozent unter ihrem Hoch vom April. Der Grund: Siemens Energy gilt als Profiteur des Ausbaus von Rechenzentren, die enorme Mengen Strom brauchen. Immer wenn Zweifel an den KI-Investitionen aufkommen, verkaufen Anleger auch die Siemens Energy Aktie. Die Analysten bleiben gelassen, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 194 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktie
Warum schwankt die Siemens Energy Aktie so stark?
Sie gilt als KI-Profiteur und reagiert auf jede Stimmungsänderung bei Technologiewerten.
Wie hoch soll die Dividende steigen?
Von 0,70 auf 2,30 Euro je Aktie.
Wie groß ist der Auftragsbestand?
164 Milliarden Euro, ein Rekord.
Welche ISIN und WKN hat die Siemens Energy Aktie?
ISIN DE000ENER6Y0, WKN ENER6Y, Handelssymbol ENR, US-Handelssymbol SMNEY.
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