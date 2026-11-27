Warum schwankt die Siemens Energy Aktie so stark?

Sie gilt als KI-Profiteur und reagiert auf jede Stimmungsänderung bei Technologiewerten.

Wie hoch soll die Dividende steigen?

Von 0,70 auf 2,30 Euro je Aktie.

Wie groß ist der Auftragsbestand?

164 Milliarden Euro, ein Rekord.

Welche ISIN und WKN hat die Siemens Energy Aktie?

ISIN DE000ENER6Y0, WKN ENER6Y, Handelssymbol ENR, US-Handelssymbol SMNEY.