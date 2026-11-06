Siemens Aktie: Starke Elektrifizierung trifft auf schwankende Automatisierungssignale

Für die weitere Bewertung wird deshalb wichtig sein, ob sich diese Unterschiede fortsetzen. Ein freundlicheres Bild in der Automatisierung könnte die Einschätzung verbessern. Bleiben die Signale dagegen uneinheitlich, dürfte die Stärke der Elektrifizierung bei der Beurteilung des Konzerns besonders ins Gewicht fallen. Dies sind mögliche Entwicklungslinien, keine zusätzlichen Prognosen von Deutsche Bank Research.