Warum fiel die Siemens Aktie am Mittwoch?

Im Sog des Ausverkaufs bei KI-nahen Werten verlor sie fast 5 Prozent.

Was sagt Berenberg?

Die Bank bestätigte ihre Kaufempfehlung. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Welche Dividende wird erwartet?

Für 2026 rund 5,50 Euro je Aktie.

Welche ISIN und WKN hat die Siemens Aktie?

ISIN DE0007236101, WKN 723610, Handelssymbol SIE, US-Handelssymbol SIEGY.