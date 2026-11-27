Die Siemens Aktie erholt sich nach einem schwachen Mittwoch. Am Donnerstag stieg sie um 2 Prozent auf 250,30 Euro, nachdem sie am Vortag fast 5 Prozent verloren und bei 245,50 Euro geschlossen hatte. Vom 52-Wochen-Hoch bei 291,70 Euro Ende August ist sie rund 14 Prozent entfernt.
Siemens Aktie: Erst minus 4,8 Prozent, dann Berenberg-Kaufvotum – ist der Rücksetzer unter 250 Euro eine Chance?
Rekordaufträge bei Mobility, Rechenzentrumsgeschäft im Aufwind, angehobene Wachstumsziele: Berenberg bestätigt seine Kaufempfehlung. Die Siemens Aktie erholt sich um 2 Prozent, liegt aber unter der 200-Tage-Linie. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die Siemens Aktie trägt die ISIN DE0007236101 und die WKN 723610. In Deutschland lautet das Handelssymbol SIE, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol SIEGY gehandelt.
Die Studie
Berenberg bleibt dabei
Die Privatbank Berenberg bestätigte am Donnerstag ihre Kaufempfehlung. Sie verweist auf den starken Auftragseingang bei der Zugsparte Mobility und auf das Geschäft mit Rechenzentren. Auch die angehobenen mittelfristigen Wachstumsziele stützen die Einschätzung. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Siemens ist ein Industriekonzern mit KI-Anschluss. Das macht die Aktie stark, wenn die KI läuft, und anfällig, wenn sie wackelt.
Der Chart
Unter der 200-Tage-Linie
Charttechnisch ist die Lage angespannt. Am Dienstag fiel die Aktie unter die 200-Tage-Linie, am 20. November markierte sie mit 249,50 Euro ein Sechsmonatstief. Die Marke von 250 Euro wird damit zur wichtigen Unterstützung. Für Dividendenanleger spricht die erwartete Ausschüttung von 5,50 Euro für die Siemens Aktie.
Häufige Fragen zur Siemens Aktie
Warum fiel die Siemens Aktie am Mittwoch?
Im Sog des Ausverkaufs bei KI-nahen Werten verlor sie fast 5 Prozent.
Was sagt Berenberg?
Die Bank bestätigte ihre Kaufempfehlung. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Welche Dividende wird erwartet?
Für 2026 rund 5,50 Euro je Aktie.
Welche ISIN und WKN hat die Siemens Aktie?
ISIN DE0007236101, WKN 723610, Handelssymbol SIE, US-Handelssymbol SIEGY.
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