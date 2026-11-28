Montag – der Rückkauf stoppt. Siemens teilte mit, den regulären Aktienrückkauf wegen der geplanten Healthineers-Abspaltung auszusetzen.

Dienstag – das Warnsignal. Die Siemens Aktie rutschte unter die 200-Tage-Linie bei rund 258 Euro.

Mittwoch – der Tiefpunkt. Mit dem schwachen Gesamtmarkt fiel die Aktie bis auf 245,50 Euro.

Donnerstag und Freitag – die Erholung. Mit Gewinnen von rund 2 und knapp 1 Prozent holte Siemens einen Großteil der Verluste wieder auf.