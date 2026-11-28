Die Siemens Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Handelssymbol: SIE, US-Handelssymbol: SIEGY) konnte von der Erholung am Gesamtmarkt nicht profitieren. Sie verlor in der abgelaufenen Woche 0,81 Prozent und schloss am Freitag bei 252,60 Euro. Damit gehört der Münchner Technologiekonzern zu den DAX Verlierern der Woche, während der Leitindex 2,6 Prozent zulegte. Auf Monatssicht hat die Siemens-Aktie gut 5 Prozent verloren.
Siemens Aktie: DAX Verlierer der Woche – Rückkauf gestoppt, 200-Tage-Linie gerissen, was bremst den Rekordkonzern?
Die Siemens Aktie gehört zu den DAX Verlierern der Woche: Minus 0,81 Prozent auf 252,60 Euro. Während der DAX um 2,6 Prozent stieg, belasteten der ausgesetzte Aktienrückkauf und ein charttechnisches Warnsignal den Münchner Technologiekonzern. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe und die Chancen.
Wochenanalyse
Erst der Rückschlag, dann die Aufholjagd: so lief die Woche der Siemens Aktie
Zur Wochenmitte rutschte die Aktie deutlich ab, die Erholung reichte am Ende nicht ganz.
Montag – der Rückkauf stoppt. Siemens teilte mit, den regulären Aktienrückkauf wegen der geplanten Healthineers-Abspaltung auszusetzen.
Dienstag – das Warnsignal. Die Siemens Aktie rutschte unter die 200-Tage-Linie bei rund 258 Euro.
Mittwoch – der Tiefpunkt. Mit dem schwachen Gesamtmarkt fiel die Aktie bis auf 245,50 Euro.
Donnerstag und Freitag – die Erholung. Mit Gewinnen von rund 2 und knapp 1 Prozent holte Siemens einen Großteil der Verluste wieder auf.
Die Gründe
Rückkauf-Pause und Charttechnik: was den Wochenverlierer bremste
Siemens unterbrach das reguläre Aktienrückkaufprogramm mit Ablauf des 20. November wegen der geplanten Abspaltung einer Healthineers-Beteiligung. Bis zum Vollzug soll nur ein technischer Rückkauf die Zahl eigener Aktien konstant halten. Damit fällt eine wichtige Kursstütze weg. Hinzu kam das charttechnische Warnsignal unter der 200-Tage-Linie. Auf Roadshows in Frankfurt und Paris warb das Management um Investoren.
Rückkauf ausgesetzt
Eine wichtige Kursstütze fällt vorerst weg.
Warnsignal
Die Aktie unterschritt die 200-Tage-Linie.
Erholung
Donnerstag und Freitag holten Verluste auf.
Abspaltung
Healthineers-Beteiligung soll abgegeben werden.
Einordnung
Operativ ein Rekordjahr
Operativ läuft es bei Siemens gut: Der Auftragseingang erreichte im Geschäftsjahr 2026 einen Rekord von 108,2 Milliarden Euro, für 2027 erwartet der Konzern 9 bis 11 Prozent Umsatzwachstum. Die Dividende soll auf 5,50 Euro je Aktie steigen. Vom Hoch Ende August bei 289,75 Euro ist die Siemens Aktie dennoch deutlich entfernt.
Häufige Fragen zur Siemens Aktie
Warum ist die Siemens Aktie DAX Verlierer der Woche?
Siemens setzte den Aktienrückkauf wegen der Healthineers-Abspaltung aus, zudem fiel die Aktie unter die 200-Tage-Linie.
Welche ISIN und WKN hat die Siemens Aktie?
Die ISIN lautet DE0007236101, die WKN 723610, das Handelssymbol SIE. In den USA wird ein ADR unter SIEGY gehandelt.
Warum hat Siemens den Rückkauf gestoppt?
Wegen der geplanten Abspaltung einer Healthineers-Beteiligung. Bis zum Vollzug läuft nur ein technischer Rückkauf.
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