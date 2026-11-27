Warum ist die Siemens Aktie heute DAX Gewinner?

Die Erholung der Technologie- und Industriewerte setzt sich fort, angetrieben von kräftigen Gewinnen in Asien.

Welche ISIN und WKN hat die Siemens Aktie?

Die ISIN lautet DE0007236101, die WKN 723610, das Handelssymbol SIE. In den USA wird ein ADR unter SIEGY gehandelt.

Wo liegt die 200-Tage-Linie der Siemens Aktie?

Bei rund 258 Euro, knapp über dem aktuellen Kurs.