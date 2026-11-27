Die Siemens Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Handelssymbol: SIE, US-Handelssymbol: SIEGY) legt den zweiten Tag in Folge zu. Am Freitagmorgen steigt das Papier des Münchner Technologiekonzerns auf 255,40 Euro, ein Plus von 2,04 Prozent. Damit gehört Siemens zu den DAX Gewinnern am Morgen. Seit dem Mittwochsschluss bei 245,50 Euro hat die Siemens-Aktie rund 4 Prozent gewonnen.
Siemens Aktie: DAX Gewinner am Morgen – Technologiekonzern nimmt Anlauf auf die 200-Tage-Linie, ist das Warnsignal gleich wieder vom Tisch?
Die Siemens Aktie gehört am Freitagmorgen zu den DAX Gewinnern: Plus 2,04 Prozent auf 255,40 Euro. Die Erholung der Technologie- und Industriewerte trägt den Münchner Konzern, die Rückeroberung der 200-Tage-Linie rückt in Reichweite. Was hinter dem Anstieg der Siemens Aktie steckt.
Der Auslöser
Technologiewerte im Aufwind: warum die Siemens Aktie steigt
Die Gegenbewegung im DAX geht weiter – und Siemens profitiert als Industrie- und Technologiewert doppelt.
Die Erholung an den Börsen setzt sich fort: Der DAX stieg zum Start um 0,8 Prozent, angetrieben von kräftigen Gewinnen in Asien. Der europäische Technologiesektor legte laut dpa-AFX um weitere 2 Prozent zu. Die Siemens Aktie profitiert als Automatisierungskonzern mit Geschäft rund um Rechenzentren und Energienetze von dieser Stimmung. In der laufenden Woche hatte das Management auf Roadshows in Frankfurt und Paris um Investoren geworben. Der Aktienrückkauf ist wegen der geplanten Abspaltung von Siemens Healthineers derzeit unterbrochen.
Zweiter Plustag
Die Aktie erholt sich vom Rückschlag vom Mittwoch.
Technologiewerte gefragt
Asiens Rally zieht den Sektor mit.
Rekordaufträge
Der Auftragseingang erreichte 108,2 Milliarden Euro.
Höhere Dividende
Siemens schlägt 5,50 Euro je Aktie vor.
Die Fundamentaldaten
Rekordjahr und klarer Ausblick: Siemens liefert
Siemens hat das Geschäftsjahr 2026 mit Rekordwerten abgeschlossen: Der Auftragseingang erreichte auf vergleichbarer Basis 108,2 Milliarden Euro. Für 2027 erwartet der Konzern ein vergleichbares Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent. Die Dividende soll auf 5,50 Euro je Aktie steigen. Die Abspaltung von Siemens Healthineers soll den Konzern stärker auf Industrie und Infrastruktur fokussieren.
Die Marken
Siemens Aktie: 258 Euro als Wendemarke
Charttechnisch fehlt der Siemens Aktie nur noch wenig bis zur 200-Tage-Linie bei rund 258 Euro, die sie am Dienstag unterschritten hatte. Gelingt die Rückeroberung, wäre das Warnsignal vom Wochenbeginn neutralisiert. Nach unten bildet der Bereich um 250 Euro die erste Unterstützung.
Häufige Fragen zur Siemens Aktie
Warum ist die Siemens Aktie heute DAX Gewinner?
Die Erholung der Technologie- und Industriewerte setzt sich fort, angetrieben von kräftigen Gewinnen in Asien.
Welche ISIN und WKN hat die Siemens Aktie?
Die ISIN lautet DE0007236101, die WKN 723610, das Handelssymbol SIE. In den USA wird ein ADR unter SIEGY gehandelt.
Wo liegt die 200-Tage-Linie der Siemens Aktie?
Bei rund 258 Euro, knapp über dem aktuellen Kurs.
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