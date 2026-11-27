Wird Siemens zu einem der großen Gewinner des KI-Booms und des weltweiten Ausbaus der digitalen Infrastruktur? Die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) legt im Xetra-Handel aktuell um 1,7 Prozent auf 254,45 Euro zu. Doch nach Einschätzung der Hamburger Privatbank Berenberg könnte die jüngste Kurserholung erst der Anfang einer deutlich größeren Aufwärtsbewegung sein. In seiner aktuellen Siemens-Aktienanalyse vom 25. November 2026 bestätigt Analyst Richard Dawson das Rating "buy" und das unveränderte Kursziel 330 Euro. Gegenüber dem aktuellen Börsenkurs ergibt sich damit ein beeindruckendes rechnerisches Aufwärtspotenzial von 29,7 Prozent. Besonders positiv bewertet Richard Dawson das überraschend starke Schlussquartal des abgelaufenen Geschäftsjahres, die dynamische Auftragsentwicklung im Mobilitätsgeschäft und das erneut dreistellige prozentuale Wachstum im Rechenzentrumsgeschäft. Hinzu kommen deutlich ambitioniertere mittelfristige Wachstumsziele. Siemens entwickelt sich zunehmend von einem klassischen Industriekonzern zu einem Anbieter digitaler Schlüsseltechnologien für Automatisierung, Elektrifizierung und künstliche Intelligenz. Könnte diese Transformation eine nachhaltige Neubewertung der Siemens-Aktie auslösen?
Siemens Aktie: Berenberg bleibt kompromisslos bullish!
Wird der Technologieriese zum großen Börsengewinner 2027?
Berenberg bleibt bullish: Richard Dawson setzt auf anhaltende Wachstumsdynamik
Die aktuelle Siemens-Aktienanalyse von Berenberg wurde am 25. November 2026 um 21:34 Uhr GMT veröffentlicht. Analyst Richard Dawson hält sowohl am Rating "buy" als auch am Kursziel 330 Euro fest. Nach seiner Einschätzung sei das Schlussquartal des Geschäftsjahres 2025/26 besser ausgefallen als ursprünglich erwartet. Besonders beeindruckt zeige sich Richard Dawson von den Auftragseingängen im Mobilitätsgeschäft und der anhaltend hohen Wachstumsdynamik bei Rechenzentren. In der Zusammenfassung der Aktienanalyse durch dpa-AFX wird ausdrücklich auf ein „weiteres prozentual dreistelliges Wachstum im Rechenzentrengeschäft“ verwiesen. Darüber hinaus hebt Richard Dawson die angehobenen mittelfristigen Wachstumsziele hervor. Die positive Siemens-Aktienanalyse von Berenberg basiert damit auf drei wesentlichen Säulen: einer überzeugenden operativen Entwicklung, einer starken Nachfrage in wichtigen Zukunftsmärkten und verbesserten langfristigen Wachstumsperspektiven. Besonders interessant ist dabei, dass Siemens nicht ausschließlich von einer Erholung der klassischen Industriekonjunktur abhängig ist. Vielmehr erschließt sich der Technologiekonzern zusätzliche Wachstumsfelder, die von langfristigen strukturellen Investitionstrends profitieren könnten.
KI-Rechenzentren: Siemens wird zum Infrastrukturprofiteur der künstlichen Intelligenz
Eines der spannendsten Argumente der aktuellen Siemens-Aktienanalyse von Richard Dawson betrifft das Geschäft mit Rechenzentren. Während sich zahlreiche Anleger beim Thema künstliche Intelligenz auf Halbleiterhersteller und Softwarekonzerne konzentrieren, benötigen die Betreiber gigantischer KI-Rechenzentren eine ebenso leistungsfähige elektrische und technische Infrastruktur. Genau hier kommt Siemens ins Spiel. Der Münchner Technologiekonzern bietet Lösungen für die Stromverteilung, Gebäudeautomatisierung, Energieversorgung, Kühlung und digitale Überwachung komplexer Anlagen. Mit steigender Leistungsaufnahme moderner KI-Systeme wachsen auch die Anforderungen an Energieeffizienz und Betriebssicherheit. Daraus ergeben sich zusätzliche Absatzmöglichkeiten für spezialisierte Infrastrukturprodukte. Dass Berenberg-Analyst Richard Dawson das erneut dreistellige prozentuale Wachstum im Rechenzentrumsgeschäft besonders hervorhebt, unterstreicht die Bedeutung dieses Zukunftsmarktes. Sollte der weltweite Ausbau der KI-Infrastruktur auf hohem Niveau anhalten, könnte Siemens über mehrere Jahre von entsprechenden Investitionen profitieren. Allerdings bleibt zu berücksichtigen, dass außergewöhnlich hohe Wachstumsraten mit zunehmender Umsatzbasis schwieriger aufrechtzuerhalten sind.
34,8 Milliarden Euro Auftragseingang: Siemens liefert ein Rekordquartal
Die am 12. November 2026 veröffentlichten Geschäftszahlen liefern einen überzeugenden fundamentalen Hintergrund für die positive Siemens-Aktienanalyse von Berenberg. Im vierten Geschäftsquartal schnellte der Auftragseingang um 58 Prozent auf den Rekordwert von 34,8 Milliarden Euro nach oben. Die Umsatzerlöse erhöhten sich um elf Prozent auf 23,7 Milliarden Euro. Gleichzeitig stieg das Ergebnis des industriellen Geschäfts um 22 Prozent auf einen neuen Höchststand von 3,9 Milliarden Euro. Der Quartalsgewinn nach Steuern verbesserte sich um 32 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro. Besonders bemerkenswert ist das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz von 1,47. Siemens erhielt damit erheblich mehr neue Bestellungen, als der Konzern im Berichtsquartal an Umsätzen realisierte. Für die kommenden Quartale könnte diese Entwicklung eine solide Grundlage für weiteres Wachstum schaffen. Die Einschätzung von Richard Dawson, wonach das Schlussquartal besser als erwartet ausgefallen sei, erscheint vor diesem Hintergrund nachvollziehbar. Entscheidend bleibt allerdings, dass Siemens seine neuen Aufträge termingerecht und profitabel abwickelt.
Mobilitätsgeschäft überrascht: Milliardenaufträge sorgen für langfristige Wachstumsfantasie
Neben der Entwicklung bei Rechenzentren hebt Richard Dawson in seiner aktuellen Siemens-Aktienanalyse insbesondere die starke Auftragsentwicklung im Mobilitätsgeschäft hervor. Siemens Mobility profitiert grundsätzlich vom weltweiten Modernisierungsbedarf im Schienenverkehr. Zahlreiche Staaten investieren in leistungsfähigere Bahnnetze, moderne Zugflotten, digitale Signaltechnik und effizientere Verkehrssysteme. Gerade langfristige Infrastrukturprojekte können eine vergleichsweise hohe Planungssicherheit bieten. Hinzu kommen mögliche Einnahmen aus Wartungsverträgen, Bahnautomatisierung und digitalen Dienstleistungen. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Siemens Mobility ein vergleichbares Umsatzwachstum von sechs bis acht Prozent sowie eine Ergebnismarge zwischen acht und zehn Prozent. Die positive Auftragsentwicklung könnte dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen. Allerdings bleibt das Geschäft mit großen Bahnprojekten anspruchsvoll. Lieferverzögerungen, steigende Materialkosten, technische Herausforderungen und ungünstig kalkulierte Verträge können die Profitabilität belasten. Aus redaktioneller Sicht stellt das Mobilitätsgeschäft dennoch eine interessante Ergänzung zu den wachstumsstarken Digitalisierungs- und Elektrifizierungsaktivitäten von Siemens dar.
143 Milliarden Euro Auftragsbestand: Siemens verfügt über ein gigantisches Auftragspolster
Auch auf Jahressicht präsentiert sich Siemens in beeindruckender Verfassung. Der Auftragseingang erreichte im Geschäftsjahr 2026 einen Rekordwert von 108,2 Milliarden Euro, was einem vergleichbaren Wachstum von 25 Prozent entspricht. Der Auftragsbestand erhöhte sich von 117 auf 143 Milliarden Euro. Gleichzeitig erzielte Siemens einen Jahresumsatz von 83,4 Milliarden Euro bei einem vergleichbaren Wachstum von acht Prozent. Das Ergebnis des industriellen Geschäfts erreichte mit 13,3 Milliarden Euro ebenfalls eine neue Rekordmarke. Die industrielle Ergebnismarge verbesserte sich von 15,4 auf 16,3 Prozent. Allerdings sank der Gewinn nach Steuern von 10,4 auf 9,5 Milliarden Euro, wobei das Vorjahresergebnis durch einen milliardenschweren Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf von Innomotics begünstigt worden war. Die operative Entwicklung zeigt dennoch, dass Siemens seine Wachstumsdynamik zuletzt mit einer verbesserten Profitabilität verbinden konnte. Der hohe Auftragsbestand bietet zusätzliche Planungssicherheit, darf allerdings nicht mit bereits realisierten Umsätzen oder garantierten zukünftigen Gewinnen gleichgesetzt werden.
Industrielle KI: Siemens greift nach dem nächsten großen Wachstumsschub
Die zunehmende Verbindung von industrieller Produktion, Software und künstlicher Intelligenz könnte sich als entscheidender langfristiger Wachstumstreiber für Siemens erweisen. Mit digitalen Zwillingen, Automatisierungstechnologien und industriellen Softwarelösungen unterstützt der Konzern Unternehmen dabei, Produktionsabläufe effizienter zu gestalten, Entwicklungszeiten zu verkürzen und Ressourcen gezielter einzusetzen. Der Umsatz des digitalen Geschäfts stieg im vergangenen Geschäftsjahr um 16 Prozent auf 10,9 Milliarden Euro. Siemens-Vorstandsvorsitzender Roland Busch bezeichnete industrielle KI bei der Ergebnisveröffentlichung als „eine außergewöhnliche Wachstumschance“ (aus dem Englischen übersetzt). Anders als viele Unternehmen, die ihre KI-Geschäftsmodelle erst entwickeln müssen, verfügt Siemens bereits über eine umfangreiche industrielle Kundenbasis. Daraus könnten sich Möglichkeiten ergeben, zusätzliche digitale Produkte und Dienstleistungen zu vermarkten. Ob daraus tatsächlich höhere Margen und eine attraktivere Börsenbewertung entstehen, hängt jedoch von der erfolgreichen Monetarisierung dieser Technologien ab. Auch der Wettbewerb durch andere Automatisierungs- und Softwareanbieter dürfte intensiv bleiben.
Siemens erhöht Mittelfristziele: Zweistelliges Gewinnwachstum im Visier
Ein weiteres zentrales Argument der Siemens-Aktienanalyse von Berenberg betrifft die ambitionierteren mittelfristigen Unternehmensziele. Siemens strebt inzwischen ein vergleichbares Umsatzwachstum zwischen sieben und elf Prozent an, nachdem zuvor sechs bis neun Prozent vorgesehen waren. Beim Ergebnis je Aktie vor Effekten aus der Kaufpreisallokation erwartet das Management nun prozentual zweistellige Wachstumsraten statt des bisher angestrebten hohen einstelligen Wachstums. Für das Geschäftsjahr 2027 stellt Siemens ein vergleichbares Umsatzwachstum von neun bis elf Prozent in Aussicht. Das bereinigte Ergebnis je Aktie vor Effekten aus der Kaufpreisallokation soll zwischen 10,20 und 10,80 Euro liegen, nach vergleichbaren 9,27 Euro im Geschäftsjahr 2026. Diese Prognose berücksichtigt bereits den geplanten Wegfall der operativen Ergebnisbeiträge von Siemens Healthineers. Die von Richard Dawson hervorgehobenen höheren Mittelfristziele könnten bei erfolgreicher Umsetzung eine wichtige Grundlage für das Kursziel 330 Euro von Berenberg darstellen.
Siemens Healthineers-Abspaltung: Wird zusätzliches Aktionärsvermögen freigesetzt?
Für zusätzliche Bewertungsfantasie sorgt die geplante Abspaltung eines Teils der Beteiligung an Siemens Healthineers. Nach den bisherigen Unternehmensplänen sollen Siemens-Aktionäre für jeweils zwei Siemens-Aktien eine Siemens-Healthineers-Aktie erhalten. Dadurch könnte sich Siemens künftig stärker auf seine industriellen Kerngeschäfte konzentrieren. Gleichzeitig hätten Anleger die Möglichkeit, ihre Beteiligungen an beiden Unternehmen unabhängig voneinander zu verwalten. Allerdings entsteht durch eine Abspaltung nicht automatisch zusätzliches Vermögen. Der Wert der übertragenen Beteiligung dürfte sich grundsätzlich in einer entsprechenden Anpassung des Siemens-Aktienkurses widerspiegeln. Auch das Kursziel 330 Euro von Berenberg muss im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung der Konzernstruktur betrachtet werden. Aus der öffentlich zugänglichen Zusammenfassung der Aktienanalyse geht nicht hervor, wie Richard Dawson die geplante Transaktion im Detail in seinem Bewertungsmodell berücksichtigt.
12,1 Milliarden Euro freier Cashflow: Siemens erhöht die Dividende
Die hohe Finanzkraft des Münchner Technologiekonzerns bildet eine weitere wichtige Grundlage seiner Investmentstory. Im Geschäftsjahr 2026 erreichte der freie Cashflow den Rekordwert von 12,1 Milliarden Euro. Vorstand und Aufsichtsrat wollen der Hauptversammlung eine Dividendenerhöhung von 5,35 auf 5,50 Euro je Aktie vorschlagen. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 254,45 Euro entspricht dies einer möglichen Dividendenrendite von rund 2,16 Prozent. Sollte Siemens das Kursziel 330 Euro von Berenberg erreichen und die vorgeschlagene Dividende ausgeschüttet werden, ergäbe sich unter ansonsten unveränderten Bedingungen eine rechnerische Gesamtrendite von rund 31,9 Prozent vor Steuern und Kosten. Allerdings sind weder das Erreichen des Kursziels noch die Ausschüttung garantiert. Zudem könnte die geplante Healthineers-Abspaltung die Vergleichbarkeit des zukünftigen Aktienkurses beeinflussen.
Bewertungsrisiken: Warum die Siemens-Aktie kein Selbstläufer ist
Trotz der optimistischen Aktienanalyse von Berenberg sollten Anleger die Risiken nicht unterschätzen. Bezogen auf die Mitte der Gewinnprognose für 2027 ergibt sich beim gegenwärtigen Aktienkurs ein rechnerisches Bewertungsmultiplikator von rund 24,2. Aufgrund der geplanten Healthineers-Abspaltung ist diese Berechnung allerdings nur eingeschränkt aussagekräftig. Schwächere Investitionen in KI-Rechenzentren, eine erneute Abkühlung der Industriekonjunktur, handelspolitische Konflikte und steigender Wettbewerbsdruck könnten die Wachstumsperspektiven beeinträchtigen. Hinzu kommen mögliche Integrationsrisiken bei Unternehmensübernahmen und die Herausforderung, ambitionierte Wachstumsziele tatsächlich zu erreichen. Diese Faktoren stellen eine ergänzende redaktionelle Risikobetrachtung dar.
Fazit: Siemens-Aktie vor dem Sprung auf 330 Euro?
Die Siemens-Aktienanalyse von Berenberg vom 25. November 2026 liefert überzeugende Argumente für eine mögliche Fortsetzung der langfristigen Erfolgsgeschichte. Richard Dawson bestätigt das Rating "buy" und das unveränderte Kursziel 330 Euro. Das unerwartet starke Schlussquartal, die dynamische Entwicklung bei Mobilitätsaufträgen und Rechenzentren sowie die angehobenen mittelfristigen Wachstumsziele bilden die zentralen Säulen seiner positiven Einschätzung. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 254,45 Euro (+1,7%) beträgt das rechnerische Aufwärtspotenzial 29,7 Prozent. Ob Siemens dieses Potenzial ausschöpfen kann, dürfte vor allem davon abhängen, wie erfolgreich der Konzern seine technologischen Kompetenzen in langfristig steigende Gewinne übersetzt. Die hohe Erwartungshaltung des Kapitalmarktes bleibt dabei ein nicht zu unterschätzendes Risiko.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 27. November 2026
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