Die Siemens-Aktienanalyse von Berenberg vom 25. November 2026 liefert überzeugende Argumente für eine mögliche Fortsetzung der langfristigen Erfolgsgeschichte. Richard Dawson bestätigt das Rating "buy" und das unveränderte Kursziel 330 Euro. Das unerwartet starke Schlussquartal, die dynamische Entwicklung bei Mobilitätsaufträgen und Rechenzentren sowie die angehobenen mittelfristigen Wachstumsziele bilden die zentralen Säulen seiner positiven Einschätzung. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 254,45 Euro (+1,7%) beträgt das rechnerische Aufwärtspotenzial 29,7 Prozent. Ob Siemens dieses Potenzial ausschöpfen kann, dürfte vor allem davon abhängen, wie erfolgreich der Konzern seine technologischen Kompetenzen in langfristig steigende Gewinne übersetzt. Die hohe Erwartungshaltung des Kapitalmarktes bleibt dabei ein nicht zu unterschätzendes Risiko.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 27. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.