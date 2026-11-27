Wenn von KI-Gewinnern die Rede ist, denken die meisten an Chipkonzerne. Doch einer der spannendsten Profiteure sitzt in München. Siemens liefert Automatisierung, Software und Technik für Rechenzentren – und meldet einen Auftragsboom, wie es ihn lange nicht gab. Die Siemens Aktie bekommt damit ein neues Etikett: Industrie-KI.
Siemens Aktie: Aufträge plus 58 Prozent, Rekord bei Rechenzentren – zündet jetzt der KI-Turbo?
34,8 Milliarden Euro Auftragseingang im Schlussquartal, 143 Milliarden Auftragsbestand, höhere Dividende und Mittelfristziele. Die Siemens Aktie wird zum KI-Profiteur aus München.
Siemens AG · ISIN: DE0007236101 · WKN: 723610 · Handelssymbol: SIE · US-Handelssymbol: SIEGY
Die Zahlen
Ein Auftragsrekord wie aus dem Lehrbuch
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 stieg der Auftragseingang von Siemens um 58 Prozent auf den Quartalsrekord von 34,8 Milliarden Euro. Siemens verwies auf die starke Entwicklung bei Digitalisierung und Rechenzentren. Der Auftragsbestand erreichte 143 Milliarden Euro. Siemens kündigte eine Dividende von 5,50 Euro je Aktie an und erhöhte die mittelfristigen Ziele. Für das neue Geschäftsjahr rechnet der Konzern mit einem Ergebnis je Aktie vor Effekten aus der Kaufpreisallokation von 10,20 bis 10,80 Euro.
Siemens verkauft die Infrastruktur, ohne die KI-Rechenzentren nicht laufen. Für die Siemens Aktie ist das ein Wachstumsmotor, der weniger schwankt als das Chipgeschäft.
Die Software
Digitalgeschäft wächst schneller als geplant
Schon in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres wuchs das digitale Geschäft von Siemens um 18 Prozent und lag damit über der angepeilten Rate von 15 Prozent. Neue Verträge stärken diesen Bereich: Im November schloss Siemens etwa einen Sechsjahresvertrag über Netzsoftware mit einem österreichischen Netzbetreiber. Zudem soll die Simulationssoftware Simcenter X künftig auch über eine große Cloud-Plattform verfügbar werden.
Häufige Fragen zur Siemens Aktie
Wie hoch war der Auftragseingang im vierten Quartal?
34,8 Milliarden Euro, ein Plus von 58 Prozent und ein Quartalsrekord.
Welche Dividende zahlt Siemens?
Siemens kündigte eine Dividende von 5,50 Euro je Aktie an.
Welchen Gewinn erwartet Siemens?
Ein Ergebnis je Aktie vor PPA-Effekten von 10,20 bis 10,80 Euro.
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