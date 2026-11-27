Wie hoch war der Auftragseingang im vierten Quartal?

34,8 Milliarden Euro, ein Plus von 58 Prozent und ein Quartalsrekord.

Welche Dividende zahlt Siemens?

Siemens kündigte eine Dividende von 5,50 Euro je Aktie an.

Welchen Gewinn erwartet Siemens?

Ein Ergebnis je Aktie vor PPA-Effekten von 10,20 bis 10,80 Euro.