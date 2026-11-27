Warum ist die Shopify Aktie heute S&P/TSX Gewinner?

Die Aktie stieg am 27. November 2026 in Toronto um 3,40 Prozent auf 200,06 kanadische Dollar. Anleger setzen zum Black Friday auf starke Umsätze der Shopify-Händler, zugleich erholen sich Technologiewerte.

Wann meldet Shopify die Black-Friday-Umsätze?

Üblicherweise kurz nach dem Cyber Monday. In diesem Jahr wird die Zahl für Anfang Dezember erwartet.