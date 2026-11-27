Zwischen zwei Dutzend Minenwerten steht ein Softwarekonzern: Die Shopify Aktie (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Handelssymbol Toronto: SHOP, US-Handelssymbol: SHOP an der Nasdaq, deutsches Handelssymbol: 307) kletterte kurz nach Handelsbeginn in Toronto um 3,40 Prozent auf 200,06 kanadische Dollar. Shopify ist damit der größte Technologiewert unter den S&P/TSX Gewinnern – ausgerechnet am Black Friday.
Shopify Aktie: S&P/TSX Gewinner am Black Friday – 200-Dollar-Marke in Toronto zurückerobert
Die Shopify Aktie steigt am Freitagmorgen in Toronto um 3,40 Prozent auf 200,06 kanadische Dollar und ist der einzige Technologiewert unter den größten S&P/TSX Gewinnern. Am wichtigsten Verkaufstag des Jahres setzen Anleger auf ein starkes Shopping-Wochenende. Die Gründe und die Fallhöhe.
Die Gründe für den Kursgewinn
Der wichtigste Tag des Jahres – und die Börse greift vor
Für Shopify zählt kein Wochenende mehr als das zwischen Black Friday und Cyber Monday. Im Vorjahr setzten die Händler auf der Plattform in diesen Tagen 14,6 Milliarden Dollar um. Die Zahl für 2026 wird für Anfang kommender Woche erwartet. Schon im vorbörslichen US-Handel hatte die Shopify Aktie knapp 4 Prozent auf 138,52 Dollar gewonnen; Toronto zog nach.
Black-Friday-Wette
Anleger positionieren sich vor der Bekanntgabe der Wochenendumsätze. Ein neuer Rekord gilt als Erwartung, nicht als Überraschung.
Tech stabilisiert sich
Die KI- und Technologiewerte, die im November stark gefallen waren, fangen sich. Davon profitiert auch Shopify.
Starkes Quartal im Rücken
Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 32 Prozent auf 3,74 Milliarden Dollar, die Free-Cashflow-Marge lag bei 22 Prozent.
Handel über KI-Assistenten
Erstmals sind Produkte vieler Shopify-Händler zum Black Friday standardmäßig in ChatGPT auffindbar.
Hintergrund
Erholt, aber noch weit vom Hoch entfernt
Der Anstieg setzt eine Erholung fort, die am 20. November begann. Damals hatte die Shopify Aktie an der Nasdaq bei 123,72 Dollar ihr Tief markiert. Vom höchsten Schlusskurs der vergangenen zwölf Monate bei 179,22 Dollar Mitte Oktober ist sie aber weiterhin deutlich entfernt. Für das Schlussquartal stellt das Unternehmen ein Umsatzwachstum im niedrigen 30-Prozent-Bereich in Aussicht. Die Bewertung bleibt anspruchsvoll: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt auf Basis des hochgerechneten Quartalsumsatzes bei rund 12.
Häufige Fragen zur Shopify Aktie
Warum ist die Shopify Aktie heute S&P/TSX Gewinner?
Die Aktie stieg am 27. November 2026 in Toronto um 3,40 Prozent auf 200,06 kanadische Dollar. Anleger setzen zum Black Friday auf starke Umsätze der Shopify-Händler, zugleich erholen sich Technologiewerte.
Wann meldet Shopify die Black-Friday-Umsätze?
Üblicherweise kurz nach dem Cyber Monday. In diesem Jahr wird die Zahl für Anfang Dezember erwartet.
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