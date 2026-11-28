Die Shopify Aktie (ISIN: CA82509L1076, US-Handelssymbol: SHOP) zählt mit plus 14,60 Prozent zu den größten Nasdaq100 Gewinnern der Woche. Am Black Friday legte sie um 6,28 Prozent zu. Auf Monatssicht steht ein Minus von 14,49 Prozent.
Shopify Aktie: Nasdaq100 Gewinner der Woche – Black-Friday-Woche mit Plus von knapp 15 Prozent
Die Shopify Aktie steigt in der Woche bis Freitag, 27. November, um 14,60 Prozent. Auf Monatssicht bleibt ein Minus von 14,49 Prozent. Was hinter der Wochenerholung steckt.
Kursgrund
Warum die Shopify Aktie in der Woche steigt
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Shopify Aktie profitierte vom Start des Shopping-Wochenendes, an dem Onlinehandelswerte gefragt sind. Im dritten Quartal war der Umsatz um 32 Prozent gewachsen. Als Nasdaq100 Gewinner der Woche hat Shopify einen guten Teil des Monatsverlusts aufgeholt. Die Bilanz des Shopping-Wochenendes wird voraussichtlich am 1. Dezember erwartet.
Häufige Fragen zur Shopify Aktie
Warum ist die Shopify Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Ein eigener Auslöser ist nicht belegt; der Black Friday stützt.
Wie hat sich die Shopify Aktie in der Woche entwickelt?
Plus 14,60 Prozent bis Freitagabend.
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