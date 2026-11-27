Die Shinyoung-Securities-Aktie (ISIN: KR7001720002, KRX-Kürzel: 001720) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Gewinnern. Das Papier des traditionsreichen Wertpapierhauses schloss in Seoul bei 128.400 Won und damit 14,23 Prozent über dem Vortag.
Shinyoung-Securities-Aktie KOSPI Composite Index Gewinner: Plus 14,23 Prozent – Dividendenstarker Broker im Sog der Branche
Die Shinyoung-Securities-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Gewinnern: Das Wertpapierhaus steigt um 14,23 Prozent auf 128.400 Won. Die Broker-Branche gewann 11,43 Prozent, weil Anleger auf einen größeren Marktstabilisierungsfonds setzen.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum der KOSPI Composite Index Gewinner Shinyoung Securities so stark steigt
Wertpapierhäuser waren die stärkste Branche des Tages. Die Finanzaufsicht will den Marktstabilisierungsfonds von 10 Billionen Won ausweiten, Anleger hoffen auf ein Ende des Verkaufsdrucks. Für Broker zählt das doppelt: Steigende Kurse und höhere Umsätze bringen mehr Provisionen und entlasten die eigenen Wertpapierbestände. Mirae Asset Securities gewann 15,87 Prozent, Kiwoom Securities 14,22 Prozent. Shinyoung Securities gilt in der Branche als Substanz- und Dividendenwert: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei gut 5, die Dividendenrendite bei rund 6,5 Prozent. Der KOSPI Composite Index schloss 4,34 Prozent höher bei 4.915,68 Punkten.
Häufige Fragen zur Shinyoung-Securities-Aktie
Warum ist die Shinyoung-Securities-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?
Die Shinyoung-Securities-Aktie stieg um 14,23 Prozent auf 128.400 Won, weil die Hoffnung auf einen größeren Marktstabilisierungsfonds alle Broker antrieb.
Wie hoch ist die Dividendenrendite?
Auf Basis der letzten zwölf Monate liegt sie bei rund 6,5 Prozent.
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