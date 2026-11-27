Warum ist die Shinyoung-Securities-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?

Die Shinyoung-Securities-Aktie stieg um 14,23 Prozent auf 128.400 Won, weil die Hoffnung auf einen größeren Marktstabilisierungsfonds alle Broker antrieb.

Wie hoch ist die Dividendenrendite?

Auf Basis der letzten zwölf Monate liegt sie bei rund 6,5 Prozent.