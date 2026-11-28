Die Sherwin-Williams-Aktie (ISIN US8243481061, WKN 852929, US-Symbol SHW) ist mit einem Wochenplus von 6,92 % der zwölftbeste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei plus 11,42 %, auf Jahressicht bei plus 5,78 % und auf Fünfjahressicht bei plus 12,35 %.
Sherwin-Williams-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 12: Farbenhersteller steigt auf 363 Dollar
Die Sherwin-Williams-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 6,92 % zu und ist zwölftbester Dow Jones Gewinner der Woche. Auf Monatssicht steht der Konzern bei plus 11,42 %.
Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 12
Warum die Sherwin-Williams-Aktie in der Woche zulegt
Eine eigene Meldung von Sherwin-Williams haben wir für die Woche nicht gefunden. Die Sherwin-Williams-Aktie setzt ihren Aufwärtstrend fort.
Aufwärtstrend seit Oktober
Laut Trefis stieg die Aktie zwischen dem 2. Oktober und dem 2. November um 10,3 %, am 2. November allein um 5,9 %.
Zahlen und Preise
Beim Bericht am 27. Oktober meldete Sherwin-Williams einen Quartalsumsatz von 6,86 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 7,9 %. Eine Preiserhöhung von 8 % seit 1. September läuft laut Management planmäßig, die Bruttomarge fiel auf 47,8 %.
Breite Erholung
Der Dow Jones stieg um rund 5 %, 27 von 30 Werten schlossen am Freitag im Plus. Sherwin-Williams gewann am Freitag 0,61 % auf 363,24 US-Dollar.
Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ.
Einordnung
Preisdurchsetzung gegen Margendruck
Die Aktie handelt nahe ihrem Jahreshoch. Entscheidend wird, ob Preiserhöhungen die schwächere Marge ausgleichen.
FAQ
Häufige Fragen zur Sherwin-Williams-Aktie
Warum ist die Sherwin-Williams-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche?
Die Aktie setzt ihren Aufwärtstrend nach den Quartalszahlen fort. Eine neue Nachricht gibt es nicht.
Wie stark ist die Sherwin-Williams-Aktie in der Woche gestiegen?
Laut Wochenübersicht um 6,92 %.
Welche ISIN und WKN hat die Sherwin-Williams-Aktie?
ISIN US8243481061, WKN 852929. US-Symbol SHW (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- The Sherwin-Williams Company
- ISIN
- US8243481061
- WKN
- 852929
- US-Handelssymbol
- SHW (NYSE)
- Kurs
- 363,24 Dollar (27.11.)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner der Woche Nr. 12 (KW 48/2026)
Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr
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