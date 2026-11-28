Sherwin-Williams-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 12: Farbenhersteller steigt auf 363 Dollar

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:46 2 Min.

Die Sherwin-Williams-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 6,92 % zu und ist zwölftbester Dow Jones Gewinner der Woche. Auf Monatssicht steht der Konzern bei plus 11,42 %.

Bild: Raysonho, Wikimedia Commons, CC0 1.0

Die Sherwin-Williams-Aktie (ISIN US8243481061, WKN 852929, US-Symbol SHW) ist mit einem Wochenplus von 6,92 % der zwölftbeste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei plus 11,42 %, auf Jahressicht bei plus 5,78 % und auf Fünfjahressicht bei plus 12,35 %. Sherwin-Williams-Aktie, Gewinner der Woche Nr. 12 +6,92 % Bilanz auf Monatssicht +11,42 % Kurs am Freitag, 27.11. 363,24 USD Preiserhöhung seit 1. September 8 % Quelle : Wochenübersicht Dow-Werte, 28.11.2026, 8:37 Uhr; Dow-Analyse aktiencheck.de; Trefis Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 12 Warum die Sherwin-Williams-Aktie in der Woche zulegt Eine eigene Meldung von Sherwin-Williams haben wir für die Woche nicht gefunden. Die Sherwin-Williams-Aktie setzt ihren Aufwärtstrend fort. 01 Aufwärtstrend seit Oktober Laut Trefis stieg die Aktie zwischen dem 2. Oktober und dem 2. November um 10,3 %, am 2. November allein um 5,9 %. 02 Zahlen und Preise Beim Bericht am 27. Oktober meldete Sherwin-Williams einen Quartalsumsatz von 6,86 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 7,9 %. Eine Preiserhöhung von 8 % seit 1. September läuft laut Management planmäßig, die Bruttomarge fiel auf 47,8 %. 03 Breite Erholung Der Dow Jones stieg um rund 5 %, 27 von 30 Werten schlossen am Freitag im Plus. Sherwin-Williams gewann am Freitag 0,61 % auf 363,24 US-Dollar. Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ. Einordnung Preisdurchsetzung gegen Margendruck Die Aktie handelt nahe ihrem Jahreshoch. Entscheidend wird, ob Preiserhöhungen die schwächere Marge ausgleichen. Was für die Sherwin-Williams-Aktie spricht Wachsendes Volumen in jedem Quartal 2026 laut Management.

Durchgesetzte Preiserhöhung.

Starker Trend seit Oktober. Was gegen die Sherwin-Williams-Aktie spricht Sinkende Bruttomarge.

Abhängigkeit von Bau- und Immobilienmarkt.

Zahlen nicht im Original geprüft. FAQ Häufige Fragen zur Sherwin-Williams-Aktie Warum ist die Sherwin-Williams-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche? Die Aktie setzt ihren Aufwärtstrend nach den Quartalszahlen fort. Eine neue Nachricht gibt es nicht.

Wie stark ist die Sherwin-Williams-Aktie in der Woche gestiegen? Laut Wochenübersicht um 6,92 %.

Welche ISIN und WKN hat die Sherwin-Williams-Aktie? ISIN US8243481061, WKN 852929. US-Symbol SHW (NYSE). Steckbrief Unternehmen The Sherwin-Williams Company ISIN US8243481061 WKN 852929 US-Handelssymbol SHW (NYSE) Kurs 363,24 Dollar (27.11.) Rang im Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 12 (KW 48/2026) Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr Fazit: Sherwin-Williams-Aktie als Dow Jones Gewinner der Woche Die Sherwin-Williams-Aktie läuft weiter. Die Marge entscheidet, ob der Trend hält.

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