Sherwin-Williams Aktie: Amerika streicht nicht – der Farbenriese wächst trotzdem um acht Prozent

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 14:15 3 Min.

Heimwerker halten sich zurück, die Rohstoffe werden teurer, und Sherwin-Williams steigert den Umsatz dennoch kräftig. Beim Gewinn hakt es. Die Sherwin-Williams Aktie zwischen Marktmacht und Margendruck.

Bild: Raysonho, Wikimedia Commons, CC0 1.0

Wer wissen will, wie es dem amerikanischen Häusermarkt geht, muss nur auf die Farbeimer schauen. Die Botschaft des größten US-Farbenherstellers ist ernüchternd: Die Amerikaner renovieren kaum. Trotzdem hat Sherwin-Williams den Umsatz im dritten Quartal um 7,9 Prozent gesteigert. Die Sherwin-Williams Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, an der New Yorker Börse bei 363,24 US-Dollar, ein Plus von 0,61 Prozent. The Sherwin-Williams Company · ISIN: US8243481061 · WKN: 856050 · Handelssymbol: SJ3 · US-Handelssymbol: SHW Umsatzwachstum im dritten Quartal (6,86 Mrd. $) +7,9 % bereinigter Gewinn je Aktie (Konsens 3,69 $) 3,63 $ eingeengte Jahresprognose bereinigter Gewinn je Aktie 11,85–12,15 $ Schlusskurs am 27. November 363,24 $ Quelle : Sherwin-Williams, Ergebnis drittes Quartal vom 27. Oktober 2026; NYSE-Schlusskurs 27.11.2026 Die Zahlen Umsatz stark, Gewinn knapp daneben Mit 6,86 Milliarden US-Dollar übertraf der Umsatz die Erwartungen von 6,78 Milliarden. Alle drei Segmente wuchsen; in den eigenen Fachgeschäften stieg der Umsatz auf vergleichbarer Fläche um 3,9 Prozent. Geholfen haben Preiserhöhungen und eine Übernahme in Brasilien. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte dagegen nur um 1,1 Prozent auf 3,63 US-Dollar zu und verfehlte den Konsens von 3,69 US-Dollar. Vorstandschefin Heidi Petz erklärte den Margendruck mit höheren Rohstoff- und Lieferkettenkosten sowie einem ungünstigeren Produktmix. Sie räumte ein, dass die Umsetzung von Umsatz in Gewinn im Quartal unter dem eigenen Anspruch gelegen habe. Einen kurzfristigen Auslöser für mehr Nachfrage von Heimwerkern sieht das Unternehmen nicht. Der Ausblick Enge Spanne, klare Wette Für das Gesamtjahr engte Sherwin-Williams die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie auf 11,85 bis 12,15 US-Dollar ein; die Mitte bleibt bei 12 US-Dollar. Das Umsatzwachstum soll im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich liegen. Am Tag der Zahlen gab die Aktie nach. Das Management setzt darauf, dass sich das Volumenwachstum auszahlt, sobald der Kostendruck nachlässt. Bis dahin fließt viel Geld an die Aktionäre: In den ersten neun Monaten gab der Konzern rund drei Milliarden US-Dollar über Dividenden und Rückkäufe zurück. Die Nettoverschuldung lag beim 2,4-Fachen des bereinigten EBITDA. Was für die Sherwin-Williams Aktie spricht Mengenwachstum in jedem Quartal des Jahres, eigenes Filialnetz mit über 5.000 Standorten, Preissetzungsmacht und hohe Ausschüttungen. Was dagegen spricht Schwacher Häusermarkt, steigende Rohstoffkosten, Margenverwässerung durch die Übernahme und eine Bewertung, die Erholung voraussetzt. Häufige Fragen zur Sherwin-Williams Aktie Wo steht die Sherwin-Williams Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie bei 363,24 US-Dollar (plus 0,61 Prozent). Wie lief das dritte Quartal?

Umsatz plus 7,9 Prozent auf 6,86 Milliarden US-Dollar, bereinigter Gewinn je Aktie 3,63 US-Dollar. Wovon hängt die Aktie am stärksten ab?

Vom US-Immobilien- und Renovierungsmarkt sowie von den Rohstoffkosten. Fazit: Stark im schwachen Markt Die Sherwin-Williams Aktie spiegelt ein Unternehmen, das im Abschwung wächst, aber dafür Marge lässt. Die eingeengte Prognose schafft Klarheit für das Jahr. Die größere Frage, wann Amerika wieder zum Pinsel greift, bleibt offen.

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