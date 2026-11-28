Wer wissen will, wie es dem amerikanischen Häusermarkt geht, muss nur auf die Farbeimer schauen. Die Botschaft des größten US-Farbenherstellers ist ernüchternd: Die Amerikaner renovieren kaum. Trotzdem hat Sherwin-Williams den Umsatz im dritten Quartal um 7,9 Prozent gesteigert. Die Sherwin-Williams Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, an der New Yorker Börse bei 363,24 US-Dollar, ein Plus von 0,61 Prozent.
Sherwin-Williams Aktie: Amerika streicht nicht – der Farbenriese wächst trotzdem um acht Prozent
Heimwerker halten sich zurück, die Rohstoffe werden teurer, und Sherwin-Williams steigert den Umsatz dennoch kräftig. Beim Gewinn hakt es. Die Sherwin-Williams Aktie zwischen Marktmacht und Margendruck.
The Sherwin-Williams Company · ISIN: US8243481061 · WKN: 856050 · Handelssymbol: SJ3 · US-Handelssymbol: SHW
Die Zahlen
Umsatz stark, Gewinn knapp daneben
Mit 6,86 Milliarden US-Dollar übertraf der Umsatz die Erwartungen von 6,78 Milliarden. Alle drei Segmente wuchsen; in den eigenen Fachgeschäften stieg der Umsatz auf vergleichbarer Fläche um 3,9 Prozent. Geholfen haben Preiserhöhungen und eine Übernahme in Brasilien. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte dagegen nur um 1,1 Prozent auf 3,63 US-Dollar zu und verfehlte den Konsens von 3,69 US-Dollar.
Vorstandschefin Heidi Petz erklärte den Margendruck mit höheren Rohstoff- und Lieferkettenkosten sowie einem ungünstigeren Produktmix. Sie räumte ein, dass die Umsetzung von Umsatz in Gewinn im Quartal unter dem eigenen Anspruch gelegen habe. Einen kurzfristigen Auslöser für mehr Nachfrage von Heimwerkern sieht das Unternehmen nicht.
Sherwin-Williams gewinnt Marktanteile in einem Markt, der nicht wächst. Das ist beeindruckend – und teuer. Der Hebel kommt erst, wenn der Häusermarkt wieder anspringt.
Der Ausblick
Enge Spanne, klare Wette
Für das Gesamtjahr engte Sherwin-Williams die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie auf 11,85 bis 12,15 US-Dollar ein; die Mitte bleibt bei 12 US-Dollar. Das Umsatzwachstum soll im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich liegen. Am Tag der Zahlen gab die Aktie nach.
Das Management setzt darauf, dass sich das Volumenwachstum auszahlt, sobald der Kostendruck nachlässt. Bis dahin fließt viel Geld an die Aktionäre: In den ersten neun Monaten gab der Konzern rund drei Milliarden US-Dollar über Dividenden und Rückkäufe zurück. Die Nettoverschuldung lag beim 2,4-Fachen des bereinigten EBITDA.
Häufige Fragen zur Sherwin-Williams Aktie
Wo steht die Sherwin-Williams Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 363,24 US-Dollar (plus 0,61 Prozent).
Wie lief das dritte Quartal?
Umsatz plus 7,9 Prozent auf 6,86 Milliarden US-Dollar, bereinigter Gewinn je Aktie 3,63 US-Dollar.
Wovon hängt die Aktie am stärksten ab?
Vom US-Immobilien- und Renovierungsmarkt sowie von den Rohstoffkosten.
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