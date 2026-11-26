Der Ölpreis ist hoch, die Börse freundlich: eine gute Mischung für den Energiekonzern. Die Shell-Aktie (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Handelssymbol Amsterdam: SHELL, US-Handelssymbol: SHEL) schließt am Donnerstag 1,86 Prozent höher bei 43,355 Euro. Shell ist damit AEX Gewinner.
Shell-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,9 Prozent auf 43,36 Euro – Ölpreis und Marktrebound stützen
Die Shell-Aktie schließt am Donnerstag 1,86 Prozent höher bei 43,355 Euro und ist AEX Gewinner. Nach dem Ölpreissprung vom Mittwoch kommt der Aufschwung am Gesamtmarkt dazu.
Die Gründe
Teureres Öl, bessere Stimmung
Der Brent-Preis war am Mittwoch um 3,5 Prozent auf 94,61 Dollar gestiegen, nachdem die jemenitischen Houthi einen Angriff auf die saudische Raffinerie Ras Tanura gemeldet hatten. Höhere Ölpreise erhöhen tendenziell die Einnahmen von Förderkonzernen. Dazu kam am Donnerstag der Aufschwung an den Börsen: Der AEX schloss 1,86 Prozent höher.
Ölpreis
Brent notiert nahe 95 Dollar je Barrel.
Breite Erholung
Frankfurt, Paris und London gewannen bis zu gut 2 Prozent.
Gleichlauf im Sektor
Auch SBM Offshore legt als Ölserviceunternehmen kräftig zu.
Häufige Fragen zur Shell-Aktie
Warum ist die Shell-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie schloss 1,86 Prozent höher bei 43,355 Euro. Der Ölpreis war nach einem gemeldeten Angriff auf eine saudische Raffinerie gestiegen, zudem erholte sich der Gesamtmarkt.
Wie lauten ISIN und WKN der Shell-Aktie?
ISIN GB00BP6MXD84, WKN A3C99G, Symbol in Amsterdam SHELL, in New York SHEL.
Was macht Shell?
Shell fördert und handelt Öl und Gas, betreibt Raffinerien und Tankstellen und baut das Geschäft mit LNG und Strom aus.
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