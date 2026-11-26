Warum ist die Shell-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie schloss 1,86 Prozent höher bei 43,355 Euro. Der Ölpreis war nach einem gemeldeten Angriff auf eine saudische Raffinerie gestiegen, zudem erholte sich der Gesamtmarkt.

Wie lauten ISIN und WKN der Shell-Aktie?

ISIN GB00BP6MXD84, WKN A3C99G, Symbol in Amsterdam SHELL, in New York SHEL.

Was macht Shell?

Shell fördert und handelt Öl und Gas, betreibt Raffinerien und Tankstellen und baut das Geschäft mit LNG und Strom aus.