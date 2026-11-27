Die Shell-Aktie steigt am Freitagmorgen bei Tradegate um 1,35 Prozent auf 43,84 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Der Umsatz von gut 115.000 Euro macht die Bewegung belastbar.
Shell-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Ölmulti steigt um 1,4 Prozent – Schwergewicht mit hohem Umsatz
Die Shell-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Mit über 115.000 Euro Umsatz bei Tradegate zieht der Energieriese mit dem Markt.
Die Hintergründe
Energie mit Markt-Rückenwind
Am Donnerstag schloss der FTSE 100 mit einem Plus von 1,75 Prozent bei 10.609,30 Punkten, am Freitag deuten Futures auf einen weiteren Anstieg. Shell zählt als gewichtigster Energiewert zu den typischen Profiteuren.
Die Shell-Aktie gilt als Dividenden- und Rückkaufwert. Eine konkrete Nachricht für den Freitag ist nicht belegt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Shell plc
- ISIN
- GB00BP6MXD84
- Symbol London
- SHEL
- US-Symbol
- SHEL (NYSE)
- Kurs
- 43,84 Euro
- Veränderung
- +1,35 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 09:35 Uhr
Warum steigt die Shell-Aktie?
Die freundliche Börse stützt Energie-Schwergewichte.
Gehört Shell zu den CBOE UK 100 Gewinnern?
Ja, mit +1,35 Prozent bei Tradegate.
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