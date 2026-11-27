Shell-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Ölmulti steigt um 1,4 Prozent – Schwergewicht mit hohem Umsatz

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min.

Die Shell-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Mit über 115.000 Euro Umsatz bei Tradegate zieht der Energieriese mit dem Markt.

Bild: Andreas Eichler / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Shell-Aktie bei Tradegate, 43,84 Euro (09:35 Uhr) +1,35 % Kursgewinn je Aktie +0,58 Euro Umsatz bei Tradegate bis 09:35 Uhr 115.161 Euro Die Shell-Aktie steigt am Freitagmorgen bei Tradegate um 1,35 Prozent auf 43,84 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Der Umsatz von gut 115.000 Euro macht die Bewegung belastbar. Die Hintergründe Energie mit Markt-Rückenwind Am Donnerstag schloss der FTSE 100 mit einem Plus von 1,75 Prozent bei 10.609,30 Punkten, am Freitag deuten Futures auf einen weiteren Anstieg. Shell zählt als gewichtigster Energiewert zu den typischen Profiteuren. Die Shell-Aktie gilt als Dividenden- und Rückkaufwert. Eine konkrete Nachricht für den Freitag ist nicht belegt. Was dagegen spricht Der Ölpreis bleibt der wichtigste Kursfaktor.

Die Notiz bei Tradegate ersetzt keinen Londoner Schlusskurs. Steckbrief Unternehmen Shell plc ISIN GB00BP6MXD84 Symbol London SHEL US-Symbol SHEL (NYSE) Kurs 43,84 Euro Veränderung +1,35 % Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 09:35 Uhr Warum steigt die Shell-Aktie?

Die freundliche Börse stützt Energie-Schwergewichte. Gehört Shell zu den CBOE UK 100 Gewinnern?

Ja, mit +1,35 Prozent bei Tradegate.

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