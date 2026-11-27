Zehn Prozent in zwei Tagen: Die SGL Carbon Aktie gewinnt am Freitagmorgen 3,72 Prozent auf 4,605 Euro und ist siebtgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:10 Uhr, comdirect). Am Donnerstag hatte der Titel bereits 6,09 Prozent zugelegt.
SGL Carbon Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – 200-Tage-Linie zurückerobert, der Carbon-Spezialist legt nach
Die SGL Carbon Aktie steigt am Freitagmorgen um 3,72 Prozent auf 4,605 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Nach sechs Prozent Plus am Donnerstag setzt der Wiesbadener Graphit- und Carbonhersteller seine Erholung fort. Auto- und Rohstoffwerte bleiben gefragt.
Der Auslöser
Warum steigt die SGL Carbon Aktie heute?
Aus Wiesbaden kommt keine neue Meldung. Die SGL Carbon Aktie profitiert von der Marktbreite der Erholung. Laut dpa-AFX setzten am Freitag neben Technologiewerten auch Auto- und Rohstoffaktien ihre Gegenbewegung fort, nachdem der europäische Autoindex zuvor auf den tiefsten Stand seit 2020 gefallen war. SGL Carbon beliefert unter anderem die Halbleiterindustrie und die Autobranche und sitzt damit an mehreren dieser Themen zugleich.
Charttechnisch ist die Bewegung bedeutsam. Am Mittwoch war die Aktie mit dem Rückgang auf 4,24 Euro unter ihre 200-Tage-Linie gefallen. Mit Kursen über 4,60 Euro liegt der SDAX Gewinner wieder klar darüber.
Der Hintergrund
Vom Millionenverlust zurück in die Gewinnzone
Fundamental hat sich das Bild 2026 gedreht. Nach einem Verlust von mehr als 51 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum erzielte SGL Carbon in den ersten neun Monaten einen Konzerngewinn von 31,3 Millionen Euro. Der Vorstand hob die Prognose für das bereinigte EBITDA auf 130 bis 140 Millionen Euro an. Vom 52-Wochen-Hoch bei 5,64 Euro aus dem Oktober ist die SGL Carbon Aktie trotzdem noch rund 18 Prozent entfernt.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur SGL Carbon Aktie
Warum ist die SGL Carbon Aktie heute SDAX Gewinner?
Sie erholt sich mit Technologie-, Auto- und Rohstoffwerten. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht.
Wie steht SGL Carbon operativ da?
Nach neun Monaten steht ein Konzerngewinn von 31,3 Millionen Euro, die Prognose wurde angehoben.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der SGL Carbon Aktie?
ISIN DE0007235301, WKN 723530, Handelssymbol SGL (Xetra).
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