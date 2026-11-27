Warum ist die SGL Carbon Aktie heute SDAX Gewinner?

Sie erholt sich mit Technologie-, Auto- und Rohstoffwerten. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht.

Wie steht SGL Carbon operativ da?

Nach neun Monaten steht ein Konzerngewinn von 31,3 Millionen Euro, die Prognose wurde angehoben.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der SGL Carbon Aktie?

ISIN DE0007235301, WKN 723530, Handelssymbol SGL (Xetra).