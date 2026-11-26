SGL Carbon Aktie: SDAX Gewinner am Abend – 6 Prozent Plus, der Carbon-Spezialist meldet sich zurück

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:03 2 Min.

Die SGL Carbon Aktie gewinnt am Donnerstag 6,09 Prozent auf 4,44 Euro und ist viertstärkster SDAX Gewinner. Die Erholung des Marktes trifft auf ein Unternehmen, das 2026 in die Gewinnzone zurückgekehrt ist.

Am Morgen stand ein Plus von gut zwei Prozent, am Abend sind es sechs: Die SGL Carbon Aktie schließt 6,09 Prozent höher bei 4,44 Euro und ist viertgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Am Nachmittag hatte sie zeitweise bei 4,45 Euro notiert. Schlusskurs der SGL Carbon Aktie auf Xetra 4,44 € Tagesgewinn, Platz 4 der SDAX Gewinner +6,09 % Konzerngewinn nach neun Monaten 2026 31,3 Mio. € Prognose bereinigtes EBITDA 2026 130–140 Mio. € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 17:36 Uhr; SGL Carbon SE, Neunmonatsbericht 2026 Der Auslöser Warum steigt die SGL Carbon Aktie heute? Eine neue Meldung aus Wiesbaden gibt es nicht. Die SGL Carbon Aktie gehört zu den Werten, die von der breiten Erholung am stärksten profitieren. Der Dax gewann 2,08 Prozent, der SDAX 2,36 Prozent, und gesucht waren Technologie-, Rohstoff- und Autowerte. SGL Carbon liefert Graphit- und Carbonprodukte unter anderem an die Halbleiterindustrie und an Autohersteller und sitzt damit an zwei dieser Themen. Dazu kommt Nachholbedarf. Am 20. November war die SGL Carbon Aktie um gut acht Prozent eingebrochen. Mit dem Schluss vom Donnerstag hat der SDAX Gewinner diesen Rückgang fast vollständig aufgeholt. Der Hintergrund Vom Millionenverlust zum Gewinn Fundamental hat sich das Bild 2026 gedreht. Nach einem Verlust von mehr als 51 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum erzielte SGL Carbon in den ersten neun Monaten einen Konzerngewinn von 31,3 Millionen Euro. Die Schulden sanken, der freie Mittelzufluss stieg. Der Vorstand sprach von einer Nachfrage über den eigenen Erwartungen und hob die Prognose für das bereinigte EBITDA auf bis zu 140 Millionen Euro an. Was für die SGL Carbon Aktie spricht Rückkehr in die Gewinnzone nach neun Monaten

Angehobene Ergebnisprognose für 2026

Sinkende Verschuldung verbessert den Spielraum Was Anleger bedenken sollten Das Geschäft hängt an zyklischen Abnehmerbranchen

Die Aktie schwankt stark, wie der Einbruch vom 20. November zeigte

Ohne eigene Nachricht hängt der Kurs an der Stimmung für Technologiewerte Kurz erklärt Fragen und Antworten zur SGL Carbon Aktie Warum ist SGL Carbon heute SDAX Gewinner?

Die Aktie erholt sich mit dem Gesamtmarkt und holt den Rückgang der Vorwoche auf. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Wie steht SGL Carbon operativ da?

Nach neun Monaten steht ein Konzerngewinn von 31,3 Millionen Euro, die Prognose wurde angehoben. SGL Carbon Aktie: ISIN DE0007235301, WKN 723530, Börsenkürzel SGL. Fazit zur SGL Carbon Aktie Die SGL Carbon Aktie ist am Donnerstag einer der größten SDAX Gewinner. Der Anstieg ist vor allem Markt, das Fundament dahinter aber solider als vor einem Jahr. Hält die Erholung der Technologiewerte, hat der Kurs Rückenwind.

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