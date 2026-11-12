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SFC Energy Aktie: Zahlen ohne Überraschung – Analyst sieht rund 46% Potenzial

aktiencheck.de Redaktion 12.11.2026, 15:23 2 Min.

SFC Energy verliert 1,77%, während Deutsche Bank Research mit dem Kursziel von 26 Euro rund 46% Aufwärtspotenzial signalisiert.

Bild: Neeqolah Creative Works / Unsplash

Die Aktie gibt nach, die Kaufempfehlung steht: Die SFC Energy-Aktie (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker: F3C) verliert beim vorliegenden Kursstand 0,32 Euro beziehungsweise 1,77% auf 17,76 Euro. Deutsche Bank Research hält dennoch am Kursziel 26 Euro und am Rating "buy" fest. Damit liegt das Kursziel von Analyst Michael Kuhn rund 46,4% über dem genannten Börsenkurs. Endgültige Zahlen ohne großen Überraschungseffekt In der vorliegenden SFC Energy-Aktienanalyse bezeichne Michael Kuhn die endgültigen Zahlen des Brennstoffzellenspezialisten als weitgehend unspektakulär. Der Grund: Das Unternehmen habe die wesentlichen Eckdaten bereits vorab veröffentlicht. Der vollständige Zahlenbericht habe deshalb kaum neue Überraschungen geboten. Diese Einordnung ist im Zusammenhang mit der Vorabveröffentlichung zu verstehen. Michael Kuhn beschreibt damit den begrenzten Neuigkeitswert der endgültigen Zahlen. Deutsche Bank Research bestätigt zugleich die positive Einstufung der Aktie mit dem Rating "buy". Kursziel 26 Euro: Deutlicher Abstand zum aktuellen Kurs Besonders ins Auge fällt in der SFC Energy-Aktienanalyse die Differenz zwischen Börsenkurs und Analystenziel. Vom vorliegenden Kursstand von 17,76 Euro fehlen 8,24 Euro bis zum Kursziel 26 Euro. Rechnerisch entspricht das einem Aufwärtspotenzial von rund 46,4%. Dieses Potenzial ist eine aus dem Kursziel abgeleitete Größe, keine Zusage für die weitere Kursentwicklung. Dennoch bleibt die Botschaft von Deutsche Bank Research klar: Michael Kuhn hält an seiner Kaufempfehlung fest. Der aktuelle Kursrückgang steht damit einer unverändert optimistischen Analysteneinschätzung gegenüber. Michael Kuhn bleibt bei seiner Kaufempfehlung Die SFC Energy-Aktienanalyse liefert keine neue Kurszielanhebung, sondern die Bestätigung der bisherigen Position. Deutsche Bank Research belässt das Kursziel bei 26 Euro und das Rating bei "buy". Einen konkreten Auslöser für den aktuellen Kursrückgang nennt die vorliegende Einschätzung nicht. Für Anleger bleibt damit ein auffälliger Abstand zwischen Marktpreis und Analystenziel. Michael Kuhn von Deutsche Bank Research bewertet die SFC Energy-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy" und bestätigt das Kursziel 26 Euro. Teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden – diese Brennstoffzellen-Nachricht braucht keinen Wasserstoff, nur einen Klick, um im Gruppenchat Energie freizusetzen! Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 12. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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