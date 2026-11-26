SFC Energy Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – Brennstoffzellen für Pipelines und Militär sind wieder gefragt

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:49 2 Min.

Die SFC Energy Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 2,23 Prozent auf 18,36 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Ein neuer Auftrag aus Kanada und starke Rüstungswerte stützen. Die Deutsche Bank sieht 26 Euro.

Strom aus der Kiste: Die SFC Energy Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,23 Prozent auf 18,36 Euro und ist vierzehntgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:16 Uhr, comdirect). Der Brennstoffzellenhersteller aus Brunnthal bei München profitiert von der Markterholung. F3C F3C — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr F3C — — — Kurs der SFC Energy Aktie am Morgen 18,36 € Tagesgewinn, Platz 14 der SDAX Gewinner +2,23 % Erstauftrag aus Westkanada 1,7 Mio. CAD Kursziel Deutsche Bank Research („Buy“) 26 € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 09:16 Uhr; SFC Energy; Deutsche Bank Research Der Auslöser Warum steigt die SFC Energy Aktie heute? Eine Meldung vom Donnerstag gibt es nicht. Die SFC Energy Aktie zieht mit dem Markt an, der nach der Kehrtwende an der Wall Street breit zulegt. Dazu kommt die Stärke der Rüstungswerte. SFC liefert Brennstoffzellen für die netzferne Stromversorgung auch an Streitkräfte, ein Großauftrag aus der Ukraine hatte das Geschäft zuletzt kräftig angetrieben. Frisch ist ein ziviler Erfolg. Am 23. November meldete der SDAX Gewinner einen Erstauftrag über rund 1,7 Millionen kanadische Dollar von einem Betreiber von Erdgasinfrastruktur in Westkanada. Geliefert werden schlüsselfertige Systeme für Ventilstationen an einer Pipeline. Der Hintergrund Rekordquartal, dünneres Auftragsbuch SFC hat die Ergebnisprognose für 2026 Anfang November erneut angehoben und ein Rekordquartal gemeldet. Zugleich ist der Ukraine-Auftrag abgearbeitet, der Auftragsbestand schrumpft. Neue Märkte in den USA, im Mittleren Osten und in Europa sollen die Lücke füllen. Deutsche Bank Research bestätigte „Buy“ mit einem Kursziel von 26 Euro, auch Berenberg und Warburg Research raten zum Kauf. Was für die SFC Energy Aktie spricht Ergebnisprognose 2026 erneut angehoben

Neuer Kunde im kanadischen Pipeline-Geschäft

Drei Kaufempfehlungen Was Anleger bedenken sollten Ukraine-Großauftrag ist abgearbeitet

Auftragsbuch dünner als zuvor

Folgeaufträge müssen erst kommen Kurz erklärt Fragen und Antworten zur SFC Energy Aktie Warum ist die SFC Energy Aktie SDAX Gewinner?

Der Titel steigt mit dem Gesamtmarkt und den Rüstungswerten. Eine eigene Tagesmeldung gibt es nicht. Was stellt SFC Energy her?

Brennstoffzellen für die Stromversorgung abseits des Netzes, etwa für Industrieanlagen, Überwachungstechnik und Militär. SFC Energy Aktie: ISIN DE0007568578, WKN 756857, Börsenkürzel F3C. Fazit zur SFC Energy Aktie Die SFC Energy Aktie steht zwischen Rekordzahlen und der Frage nach dem nächsten Großauftrag. Der Kanada-Deal ist klein, aber ein Türöffner. Als SDAX Gewinner bleibt der Titel ein Wert, bei dem das Auftragsbuch den Kurs macht.

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