Der zweite Tag im Plus: Die SFC Energy Aktie gewinnt am Freitagmorgen 2,47 Prozent auf 19,10 Euro und ist zehntgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:10 Uhr, comdirect). Mit rund 224.000 Euro Xetra-Umsatz in den ersten Handelsminuten ist das Interesse für diesen Wert beachtlich.
SFC Energy Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – 19 Euro überwunden, der Brennstoffzellen-Spezialist profitiert doppelt
Die SFC Energy Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,47 Prozent auf 19,10 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Der Anbieter netzferner Stromversorgung ist Technologiewert und Rüstungslieferant zugleich. Beide Themen sind gefragt.
Der Auslöser
Warum steigt die SFC Energy Aktie heute?
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Die SFC Energy Aktie hat zwei Standbeine, und beide tragen am Freitag. Als Technologiewert profitiert sie von der Erholung des Sektors nach starken Vorgaben aus Asien. Als Lieferant für Streitkräfte gehört sie zu den Titeln, die seit dem Kapitalmarkttag von Rheinmetall am Donnerstag Aufmerksamkeit bekommen. Mit OHB und Vincorion stehen zwei weitere Werte mit Verteidigungsbezug weit oben unter den SDAX Gewinnern.
Am Mittwoch hatte die Aktie bei 17,96 Euro geschlossen. Seither hat der SDAX Gewinner in zwei Schritten gut sechs Prozent zugelegt.
Der Hintergrund
Strom, wo kein Netz ist
SFC Energy aus Brunnthal bei München baut Brennstoffzellen auf Methanol- und Wasserstoffbasis, die fernab des Stromnetzes zuverlässig Energie liefern. Eingesetzt werden sie für Überwachungstechnik, Telekommunikation, Windmessung und in der Industrie. Ein wachsender Teil des Geschäfts kommt von Armeen, die damit Sensoren und Funkgeräte im Feld versorgen. Dazu kommt Leistungselektronik für Industriekunden. Das Verteidigungsgeschäft gilt als wichtigster Wachstumstreiber der SFC Energy Aktie.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur SFC Energy Aktie
Warum ist die SFC Energy Aktie heute SDAX Gewinner?
Technologie- und Verteidigungswerte sind gefragt, SFC Energy gehört zu beiden Gruppen. Eine Unternehmensnachricht fehlt.
Was stellt SFC Energy her?
Brennstoffzellen für die Stromversorgung ohne Netzanschluss und Leistungselektronik.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der SFC Energy Aktie?
ISIN DE0007568578, WKN 756857, Handelssymbol F3C (Xetra).
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