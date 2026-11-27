Eine eigene Meldung gibt es nicht. Die SFC Energy Aktie hat zwei Standbeine, und beide tragen am Freitag. Als Technologiewert profitiert sie von der Erholung des Sektors nach starken Vorgaben aus Asien. Als Lieferant für Streitkräfte gehört sie zu den Titeln, die seit dem Kapitalmarkttag von Rheinmetall am Donnerstag Aufmerksamkeit bekommen. Mit OHB und Vincorion stehen zwei weitere Werte mit Verteidigungsbezug weit oben unter den SDAX Gewinnern.

Am Mittwoch hatte die Aktie bei 17,96 Euro geschlossen. Seither hat der SDAX Gewinner in zwei Schritten gut sechs Prozent zugelegt.