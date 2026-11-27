SFC Energy Aktie: SDAX Gewinner am Abend – Rüstungsrally hebt den Brennstoffzellen-Spezialisten über 19 Euro

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:14 2 Min.

Die SFC Energy Aktie steigt am Freitag um 3,00 Prozent auf 19,20 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Verteidigungs- und Technologiewerte sind erneut gefragt.

Zwei Tage, zwei Gewinne: Die SFC Energy Aktie legt am Freitag um 3,00 Prozent auf 19,20 Euro zu und ist zehntgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Seit dem Mittwochsschluss hat der Brennstoffzellen-Spezialist aus Brunnthal bei München knapp sieben Prozent gewonnen. F3C F3C — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr F3C — — — Schlusskurs der SFC Energy Aktie auf Xetra 19,20 € Tagesgewinn, Platz 10 der SDAX Gewinner +3,00 % Kursgewinn seit dem Mittwochsschluss +6,9 % Xetra-Tagesumsatz 1,38 Mio. € Quelle : comdirect, 26. und 27.11.2026, 17:35 Uhr; eigene Berechnung Der Auslöser Warum steigt die SFC Energy Aktie heute? Eine eigene Meldung gibt es nicht. Die SFC Energy Aktie profitiert von den beiden Themen, die den Freitag bestimmten. Technologiewerte setzten ihre Erholung fort, und Rüstungstitel stießen erneut auf Kaufinteresse. Im Dax gehörte Rheinmetall zu den stärksten Werten, im SDAX standen mit Vincorion und OHB zwei weitere Titel mit Verteidigungsbezug unter den Gewinnern. SFC Energy gehört in beide Schubladen. Das macht den SDAX Gewinner in dieser Woche zum doppelten Profiteur, der Umsatz von knapp 1,4 Millionen Euro lag fast doppelt so hoch wie am Vortag. Der Hintergrund Energie für Sensoren, Funk und Überwachung SFC Energy baut Brennstoffzellen auf Methanol- und Wasserstoffbasis für Einsatzorte ohne Stromnetz. Sie versorgen Überwachungstechnik, Telekommunikationsanlagen und Messstationen. Streitkräfte nutzen tragbare und fahrzeuggebundene Systeme, um Sensoren und Funkgeräte im Feld über Tage zu betreiben. Dieses Verteidigungsgeschäft gilt als wichtigster Wachstumstreiber der SFC Energy Aktie. Dazu kommt Leistungselektronik für Industriekunden. Was für die SFC Energy Aktie spricht Technologie und Rüstung als doppelter Rückenwind

Umsatz deutlich höher als am Vortag

Nische mit wenigen direkten Wettbewerbern Was Anleger bedenken sollten Kein Unternehmensauslöser für das Plus

Behördenaufträge kommen unregelmäßig

Starke Kursschwankungen bei kleinen Werten Kurz erklärt Fragen und Antworten zur SFC Energy Aktie Warum ist SFC Energy heute SDAX Gewinner?

Rüstungs- und Technologiewerte waren gefragt, SFC Energy zählt zu beiden Gruppen. Eine Unternehmensnachricht fehlt. Was stellt SFC Energy her?

Brennstoffzellen für die Stromversorgung ohne Netzanschluss und Leistungselektronik. SFC Energy Aktie: ISIN DE0007568578, WKN 756857, Börsenkürzel F3C. Fazit zur SFC Energy Aktie Die SFC Energy Aktie ist am Freitag erneut SDAX Gewinner. Die Erholung folgt dem Sektor. Für einen eigenen Trend braucht es neue Aufträge.

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