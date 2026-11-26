Im Juni trat Klarman bei einer Konferenz in New York auf und sprach mit CNBC-Moderatorin Sara Eisen über das Thema, das die Börse beherrscht. Sein Urteil über die Euphorie rund um künstliche Intelligenz fiel deutlich aus. Die Bewertungen seien extrem gedehnt, viele Annahmen über eine ferne Zukunft zu optimistisch. Sein Rat an Value-Anleger: bei dem bleiben, was ein Unternehmen wirklich wert ist, und notfalls Bargeld halten, bis sich eine klare Gelegenheit bietet. Geschäftsmodelle, deren Wert schwindet, nennt er schmelzende Eiswürfel, und die schmölzen heute schneller denn je.