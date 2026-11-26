Seth Klarman redet selten öffentlich. Wenn der Gründer der Baupost Group es tut, hört die Wall Street zu, denn kaum ein Investor steht so sehr für Vorsicht wie der Mann, den sie den „Warren Buffett von Boston“ nennen. Umso bemerkenswerter ist, was die jüngste Pflichtmeldung seines Hauses an die US-Börsenaufsicht zeigt: Die größte Position ist kein unterbewerteter Nebenwert, sondern die Amazon Aktie – mit fast einem Fünftel des gemeldeten Depots.
Seth Klarman warnt vor der KI-Blase – und macht ausgerechnet Amazon zur größten Position: das steckt im 5-Milliarden-Depot
Er gilt als vorsichtigster Starinvestor der Wall Street: In 44 Jahren hat Seth Klarman nur fünf Verlustjahre verbucht. Jetzt sieht er im KI-Boom Merkmale einer Blase – und hält trotzdem fast ein Fünftel seines gemeldeten Depots in der Amazon Aktie. Was der Chef der Baupost Group gekauft und verkauft hat, seine Aussagen im Wortlaut und alle Stammdaten der wichtigsten Positionen.
Die Warnung
„Merkmale einer Blase“: was Klarman über den KI-Boom sagt
Im Juni trat Klarman bei einer Konferenz in New York auf und sprach mit CNBC-Moderatorin Sara Eisen über das Thema, das die Börse beherrscht. Sein Urteil über die Euphorie rund um künstliche Intelligenz fiel deutlich aus. Die Bewertungen seien extrem gedehnt, viele Annahmen über eine ferne Zukunft zu optimistisch. Sein Rat an Value-Anleger: bei dem bleiben, was ein Unternehmen wirklich wert ist, und notfalls Bargeld halten, bis sich eine klare Gelegenheit bietet. Geschäftsmodelle, deren Wert schwindet, nennt er schmelzende Eiswürfel, und die schmölzen heute schneller denn je.
Ich denke, das hat Merkmale einer Blase.
Wenige Tage später legte er im Bloomberg-Podcast „Masters in Business“ nach. Die Welle riesiger Börsengänge ziehe so viel Kapital aus dem Markt, dass Anleger verwundbar würden. Zugleich räumte er seinen größten Fehler ein: Den Datenkonzern Palantir habe er früh verpasst.
Das Depot
Amazon vorn, Alphabet gestutzt: die größten Positionen
Wie passt die Warnung zur größten Position? Klarman kaufte Amazon erst im Schlussquartal 2025, als die Aktie das schwächste Papier unter den großen Tech-Werten war, und stockte im Frühjahr auf. Vor einem Jahr meldete Baupost keine einzige Amazon Aktie. Alle Käufe und Verkäufe im Detail zeigt das Seth Klarman Depot auf AktienCheck.
Amazon – ISIN US0231351067 · US-Handelssymbol AMZN
3.743.854 Aktien, im dritten Quartal unverändert, 18,5 Prozent des Depots. Was dafür spricht: Der Konzern ist in zwei Branchen führend, im Onlinehandel und im Cloud-Geschäft.
Elevance Health – ISIN US0367521038 · US-Handelssymbol ELV
Rund 9,8 Prozent des Depots. Der Krankenversicherer verdient sein Geld unabhängig vom KI-Zyklus, das Geschäft gilt als defensiv.
Restaurant Brands International – ISIN CA76131D1033 · US-Handelssymbol QSR
Rund 9,5 Prozent. Hinter dem Namen stehen Burger King, Tim Hortons und Popeyes. Das Franchise-Modell bindet wenig eigenes Kapital und liefert laufende Lizenzeinnahmen.
Alphabet (C-Aktie) – ISIN US02079K1079 · US-Handelssymbol GOOG
Von 1,37 auf 0,95 Millionen Aktien reduziert. Nach dem starken Kursanstieg nimmt Klarman hier Gewinne mit.
Union Pacific – ISIN US9078181081 · US-Handelssymbol UNP
Die Position in der Eisenbahngesellschaft wurde um mehr als 30 Prozent gekürzt.
Neu im Depot ist unter anderem der Luftfahrtzulieferer Honeywell Aerospace. Vier Positionen hat Baupost im Quartal vollständig verkauft.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien
Amazon: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN
Elevance Health: ISIN US0367521038, US-Handelssymbol ELV
Restaurant Brands International: ISIN CA76131D1033, WKN A12GMA, Handelssymbol 0R6, US-Handelssymbol QSR
Alphabet C: ISIN US02079K1079, WKN A14Y6H, Handelssymbol ABEC, US-Handelssymbol GOOG
Union Pacific: ISIN US9078181081, WKN 858144, Handelssymbol UNP, US-Handelssymbol UNP
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