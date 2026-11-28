Die Bilanz des Quartals war gemischt. Umsatz, Vertragsverlängerungen, Großaufträge und das Geschäft mit KI-Verträgen liefen gut. Der Gewinn je Aktie verfehlte jedoch die Erwartungen, die Margen standen unter Druck, und eine viel beachtete Kennzahl für künftige Erlöse wuchs langsamer als erhofft. Die Aktie erlebte den schwächsten Tag ihrer Geschichte und verlor in weniger als zwei Wochen rund 35 Prozent. Der Konzern baut zudem weitere Stellen ab.