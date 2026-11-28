Lange galt ServiceNow als Software, die kein Großkonzern abbestellen kann. Dann kamen Quartalszahlen, nach denen die Aktie so stark fiel wie nie zuvor. Die ServiceNow Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 92,80 US-Dollar, ein Plus von 0,69 Prozent. Seit Jahresbeginn hat sie rund 39 Prozent verloren. Das 52-Wochen-Hoch lag bei 175 US-Dollar.
ServiceNow Aktie: Minus 39 Prozent seit Januar, UBS kappt das Kursziel um 40 Dollar – frisst die KI ihre eigenen Kinder?
Der Softwarekonzern erlebte nach den Quartalszahlen den schwärzesten Tag seiner Börsengeschichte. Die ServiceNow Aktie stabilisiert sich knapp über 90 Dollar. Der Börsenwert ist unter 100 Milliarden gefallen.
ServiceNow, Inc. · ISIN: US81762P1021 · WKN: A1JX4P · Handelssymbol: 4S0 · US-Handelssymbol: NOW
UBS Group AG · ISIN: CH0244767585 · WKN: A12DFH · Handelssymbol: 0UB · US-Handelssymbol: UBS
Der Einbruch
Starke Zahlen – bis auf eine
Die Bilanz des Quartals war gemischt. Umsatz, Vertragsverlängerungen, Großaufträge und das Geschäft mit KI-Verträgen liefen gut. Der Gewinn je Aktie verfehlte jedoch die Erwartungen, die Margen standen unter Druck, und eine viel beachtete Kennzahl für künftige Erlöse wuchs langsamer als erhofft. Die Aktie erlebte den schwächsten Tag ihrer Geschichte und verlor in weniger als zwei Wochen rund 35 Prozent. Der Konzern baut zudem weitere Stellen ab.
Seitdem sucht der Kurs einen Boden. In dieser Woche gewann die Aktie knapp sechs Prozent. Der Börsenwert liegt unter der Marke von 100 Milliarden US-Dollar.
ServiceNow verkauft Software, die Abläufe automatisiert. KI automatisiert Abläufe. Die Frage, die den Kurs halbiert hat, lautet: Ergänzt das eine das andere – oder ersetzt es?
Die Analysten
Neutral mit 100 Dollar
Analyst Karl Keirstead von der UBS hat sein Kursziel am 24. November 2026 von 140 auf 100 US-Dollar gesenkt und die Einstufung „Neutral“ bestätigt. Der Durchschnitt der Analystenziele liegt nach Marktdaten noch bei rund 152 US-Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Lager sind gespalten. Die einen verweisen auf das Wachstum der KI-Verträge und darauf, dass Kunden ihre Abonnements zuverlässig verlängern. Die anderen sehen eine Bewertung, die mit dem 66-Fachen des Gewinns weiter hoch ist, und ein Wachstum, das nachlässt. Softwareaktien stehen 2026 insgesamt unter Druck, weil Anleger fürchten, dass KI-Werkzeuge klassische Programme verdrängen.
Häufige Fragen zur ServiceNow Aktie
Wo steht die ServiceNow Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 92,80 US-Dollar (plus 0,69 Prozent).
Was hat die UBS entschieden?
Analyst Karl Keirstead senkte das Kursziel am 24. November von 140 auf 100 US-Dollar und blieb bei „Neutral“.
Warum ist die Aktie eingebrochen?
Wegen eines verfehlten Gewinns je Aktie und eines schwächeren Wachstums der vertraglich gesicherten künftigen Erlöse.
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