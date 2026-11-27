Die Seplat-Aktie zählt am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Gewinnern: In Frankfurt steigt der Titel des nigerianischen Öl- und Gasförderers um 5,41 Prozent auf 9,75 Euro. Der Umsatz war dort mit rund 146 Euro allerdings winzig, das Plus ist deshalb mit Vorsicht zu lesen.
Seplat-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Nigerias Ölförderer steigt um 5,4 Prozent – Großaktionär Elumelu stockt auf
Die Seplat-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Hinter dem Plus stehen Sonderdividende, ein wachsender Großaktionär und ein starker Jahresverlauf.
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Die Hintergründe
Ein Großaktionär, ein Rekordjahr und viel Dividende
Gleich mehrere Geschichten stützen die Seplat-Aktie. Am 17. November meldete Heirs Energies, die Beteiligungsgesellschaft von Tony Elumelu, den Kauf weiterer rund 5,9 Millionen Aktien. Der Anteil der Heirs-Gruppe steigt damit auf rund 132 Millionen Aktien, laut Berichten etwa 22 Prozent. Elumelu sitzt auch im Verwaltungsrat.
Dazu kommt die Ausschüttung: Für das dritte Quartal zahlt Seplat 5 US-Cent regulär plus 14 US-Cent Sonderdividende, zusammen 19 US-Cent je Aktie. Die Zahlung in Naira ist laut Unternehmensmitteilung für den 27. November angesetzt. An der Nigerian Exchange liegt die Aktie seit Jahresbeginn laut Datenanbieter rund 175 Prozent im Plus.
Ob die Dividendenzahlung am Freitag selbst Kaufinteresse auslöst, lässt sich nicht belegen. Wahrscheinlicher ist ein Mix aus Ölpreisstimmung und freundlichem Gesamtmarkt: Der FTSE 100 schloss am Donnerstag 1,75 Prozent höher.
Steckbrief
- Unternehmen
- Seplat Energy Plc
- ISIN
- NGSEPLAT0008 (Nigerian Exchange)
- Symbol London
- SEPL
- Symbol Deutschland
- 134
- US-Symbol
- SEPLF (OTC)
- Kurs
- 9,75 Euro
- Veränderung
- +5,41 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Frankfurt, 08:01 Uhr
Warum gehört die Seplat-Aktie zu den CBOE UK 100 Gewinnern?
Starker Jahresverlauf, Großaktionär Elumelu stockt auf und die Dividendenzahlung für Q3 steht an.
Wie hoch ist die Seplat-Dividende?
19 US-Cent je Aktie für das dritte Quartal, davon 14 Cent als Sonderdividende.
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