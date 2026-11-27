Gleich mehrere Geschichten stützen die Seplat-Aktie. Am 17. November meldete Heirs Energies, die Beteiligungsgesellschaft von Tony Elumelu, den Kauf weiterer rund 5,9 Millionen Aktien. Der Anteil der Heirs-Gruppe steigt damit auf rund 132 Millionen Aktien, laut Berichten etwa 22 Prozent. Elumelu sitzt auch im Verwaltungsrat.

Dazu kommt die Ausschüttung: Für das dritte Quartal zahlt Seplat 5 US-Cent regulär plus 14 US-Cent Sonderdividende, zusammen 19 US-Cent je Aktie. Die Zahlung in Naira ist laut Unternehmensmitteilung für den 27. November angesetzt. An der Nigerian Exchange liegt die Aktie seit Jahresbeginn laut Datenanbieter rund 175 Prozent im Plus.