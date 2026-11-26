secunet Aktie: SDAX Gewinner am Abend – IT-Sicherheitsspezialist erholt sich auf über 190 Euro

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:09 2 Min.

Die secunet Aktie steigt am Donnerstag um 3,03 Prozent auf 190,20 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Nach dem Kursrutsch im Anschluss an die Quartalszahlen stabilisiert sich der Titel.

Die Marke von 190 Euro ist zurückerobert: Die secunet Aktie gewinnt am Donnerstag 3,03 Prozent auf 190,20 Euro und ist Nummer 23 unter den SDAX Gewinnern (Xetra-Schluss, comdirect). Das Plus von 5,60 Euro fällt etwas höher aus als das des Gesamtindex. YSN YSN — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr YSN — — — Schlusskurs der secunet Aktie auf Xetra 190,20 € Tagesgewinn, Platz 23 der SDAX Gewinner +3,03 % Kursgewinn zum Vortag +5,60 € Tagesgewinn des SDAX zum Vergleich +2,36 % Quelle : comdirect, 26.11.2026, 17:35 Uhr; Deutsche Börse Der Auslöser Warum steigt die secunet Aktie heute? Eine Meldung aus Essen gibt es nicht. Die secunet Aktie erholt sich mit dem Technologiesektor, der am Donnerstag die Kursgewinne in Europa anführte. Dazu passt ihr zweites Etikett: Als Ausrüster von Bundeswehr und Sicherheitsbehörden zählt secunet zum erweiterten Kreis der Verteidigungswerte, die rund um den Kapitalmarkttag von Rheinmetall gefragt waren. Der Titel hatte Nachholbedarf. Nach den Zahlen zum dritten Quartal war die secunet Aktie Mitte November von rund 200 Euro deutlich zurückgefallen und zeitweise Schlusslicht im Index. Der SDAX Gewinner vom Donnerstag macht davon nur einen kleinen Teil wett. Der Hintergrund Wachstum ja, Marge nein secunet sichert die IT von Behörden, Streitkräften und Betreibern kritischer Infrastruktur ab. Bekanntestes Produkt ist die Verschlüsselungstechnik SINA, mit der Verwaltung und Militär vertrauliche Daten übertragen. Mehrheitsaktionär ist der Münchner Technologiekonzern Giesecke+Devrient. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz zweistellig, die Marge und der Auftragseingang gingen jedoch zurück. Genau das hatte den Kurs belastet: Anleger fragen sich, ob das Wachstum zulasten der Profitabilität geht. Was für die secunet Aktie spricht Technologie und Verteidigung waren die stärksten Themen des Tages

Zweistelliges Umsatzwachstum im dritten Quartal

Staatliche Kunden investieren dauerhaft in IT-Sicherheit Was Anleger bedenken sollten Marge und Auftragseingang lagen zuletzt unter Vorjahr

Öffentliche Aufträge kommen unregelmäßig, das vierte Quartal ist entscheidend

Geringer Streubesitz verstärkt Kursausschläge Kurz erklärt Fragen und Antworten zur secunet Aktie Warum ist secunet heute SDAX Gewinner?

Die Aktie erholt sich mit Technologie- und Verteidigungswerten. Eine Unternehmensnachricht fehlt. Warum war die secunet Aktie zuvor gefallen?

Nach den Quartalszahlen sorgten rückläufige Margen und Aufträge für Verkäufe. secunet Aktie: ISIN DE0007276503, WKN 727650, Börsenkürzel YSN. Fazit zur secunet Aktie Die secunet Aktie ist am Donnerstag SDAX Gewinner und schließt wieder über 190 Euro. Die Erholung ist bislang klein gemessen am Rückgang seit den Zahlen. Das traditionell starke Schlussquartal muss zeigen, ob die Margensorgen berechtigt sind.

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