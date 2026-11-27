Am Dienstag, 24. November, gerieten US-Aktien laut Al Jazeera unter Druck, als Berichte über den Plan auftauchten. Für europäische Exporteure ist die Obergrenze von 15 Prozent für die EU zunächst eine Erleichterung gegenüber höheren Sätzen; ausgenommen sind Autos und Stahl, die eigenen Regeln folgen. Betroffen wären vor allem Konsumgüter-, Elektronik- und Industrieunternehmen mit Lieferketten über China und Vietnam sowie US-Importeure. Welche Aktien konkret gewinnen oder verlieren, ist eine Einschätzung der Redaktion und nicht belegt. Im DAX schloss die Woche mit einem Plus von 2,6 Prozent bei 25.441,24 Punkten (dpa-AFX, 27.11.2026).