Die US-Regierung hat am Mittwoch, 25. November 2026, neue Zölle nach Section 301 des Trade Act von 1974 für 14 Handelspartner vorgeschlagen: China und Vietnam sollen 20 Prozent zahlen, für die EU, Japan und Südkorea werden laut Berichten höchstens 15 Prozent erwartet (Al Jazeera, 25.11.2026; Yahoo Finance). Wirksam werden sie erst nach Anhörungen und einer Kommentarfrist, nach Angaben eines US-Beamten frühestens im Januar. Der S&P 500 (^GSPC) schloss am Freitag in der verkürzten Sitzung bei 7.297,49 Punkten, ein Plus von 1,60 Prozent (The Company Chronicle, Stand 13:30 Uhr New Yorker Zeit, entspricht 19:30 Uhr MEZ). Eine Kursreaktion auf den Zollvorschlag ist nicht belegt.
Section-301-Zölle: Trump plant 20 Prozent auf China und Vietnam, EU bei höchstens 15 Prozent – wie viel Zollrisiko bleibt für S&P 500 und DAX?
Die US-Regierung hat neue Zölle nach Section 301 für 14 Handelspartner vorgeschlagen, China und Vietnam mit 20 Prozent, die EU soll bei höchstens 15 Prozent bleiben. Wirksam werden sie frühestens im Januar. Was Anleger jetzt beachten.
US-Zölle
Was plant die US-Regierung – und wen treffen die neuen Zölle?
Der Handelsbeauftragte USTR begründet die Zölle mit struktureller Überkapazität durch Subventionen, Industriepolitik und unterdrückte Löhne. Sie sollen die vom Supreme Court im Februar 2026 gekippten Notstandszölle ersetzen. Die Untersuchung lief seit März 2026 und umfasste 16 Volkswirtschaften, Zölle werden für 14 vorgeschlagen (Al Jazeera). Mexiko und Norwegen wurden laut Al Jazeera verschont; Yahoo Finance schreibt, deren Ergebnisse würden noch geprüft.
|Land / Region
|Vorschlag
|China
|20 % zusätzlich zu rund 25 % aus der ersten Amtszeit
|Vietnam
|20 %
|EU, Japan, Südkorea
|laut Berichten nicht über 15 %, gemäß ausgehandelter Deals
|Malaysia
|Obergrenze 19 % aus einem Deal
|Indien
|kein unterzeichnetes Abkommen, Gespräche laufen
Für die übrigen Länder wurden vor der Veröffentlichung im Federal Register keine Sätze genannt. Ausgenommen sind laut Yahoo Finance Halbleiter, Autos, Stahl, Aluminium sowie bestimmte Energie- und Lebensmittelprodukte.
Quelle: Al Jazeera, Yahoo Finance, 25.–27.11.2026
Ein US-Beamter nannte laut Yahoo Finance für China 40 Prozent und für Vietnam 35 Prozent als gerechtfertigt, schlägt wegen laufender Gespräche aber niedrigere Sätze vor. Auf viele chinesische Waren gestapelt könnten die Zölle in einigen Bereichen über 40 Prozent liegen. Das Yale Budget Lab beziffert den effektiven US-Zollsatz auf rund 11,3 Prozent, vor dem Urteil im Februar waren es 13,86 Prozent.
China
Wie reagiert Peking – und was passiert am 10. Januar?
Das chinesische Handelsministerium behält sich Vergeltung vor und nannte das Vorgehen laut Al Jazeera (27.11.2026):
a typical act of unilateralism
Die Zoll-Waffenruhe mit China läuft am 10. Januar aus; ein Abkommen zur Verlängerung gibt es laut Al Jazeera nicht. Im Dezember sollen sich Trump und Xi beim G20 in Miami treffen. Klagen gegen die Zölle sind angekündigt; Experten erwarten laut Al Jazeera, dass sie während der Verfahren bestehen bleiben. Eine offizielle Reaktion der EU liegt in den gelesenen Berichten nicht vor.
Märkte
Was bedeuten die Zölle für S&P 500, DAX und Exportwerte – welche Branchen sind betroffen?
Am Dienstag, 24. November, gerieten US-Aktien laut Al Jazeera unter Druck, als Berichte über den Plan auftauchten. Für europäische Exporteure ist die Obergrenze von 15 Prozent für die EU zunächst eine Erleichterung gegenüber höheren Sätzen; ausgenommen sind Autos und Stahl, die eigenen Regeln folgen. Betroffen wären vor allem Konsumgüter-, Elektronik- und Industrieunternehmen mit Lieferketten über China und Vietnam sowie US-Importeure. Welche Aktien konkret gewinnen oder verlieren, ist eine Einschätzung der Redaktion und nicht belegt. Im DAX schloss die Woche mit einem Plus von 2,6 Prozent bei 25.441,24 Punkten (dpa-AFX, 27.11.2026).
Welche Termine stehen an – was sollten Anleger beobachten?
Im Blick stehen die Veröffentlichung im Federal Register, Anhörungen und Kommentarfrist, die Reaktion Pekings, das G20-Treffen in Miami im Dezember und der Ablauf der Waffenruhe am 10. Januar.
Häufige Fragen zu den neuen US-Zöllen
Welche Zölle plant die US-Regierung?
Vorgeschlagen sind 20 Prozent auf China und Vietnam sowie höchstens 15 Prozent für EU, Japan und Südkorea, nach Section 301 des Trade Act (Al Jazeera, Yahoo Finance).
Wann treten die Zölle in Kraft?
Nach Anhörungen und Kommentarfrist, nach Angaben eines US-Beamten frühestens im Januar.
Wie reagiert China?
Das Handelsministerium behält sich Vergeltung vor und spricht von Unilateralismus.
Welche Börsen und Aktien sind betroffen?
Im Fokus stehen S&P 500, DAX sowie Konsumgüter-, Elektronik- und Industrieaktien mit Lieferketten nach Asien. Belegte Kursreaktionen gibt es bislang nicht.
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