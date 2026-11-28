Seagate-Technology-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Festplattenhersteller steigt – warum die Aktie um 11,5 Prozent zulegt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:56 1 Min.

Die Seagate-Technology-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 11,52 Prozent und einem Freitagsplus von 7,90 Prozent profitiert der Festplattenhersteller von der Chip-Erholung. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.

Die Seagate-Technology-Aktie (ISIN: IE00BKVD2N49, WKN: A3CQU7, Handelssymbol: STX) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 11,52 Prozent, am Freitag um 7,90 Prozent. Auf Monatssicht steht ein Minus von 23,69 Prozent, auf Jahressicht ein Plus von 87,18 Prozent. STX STX — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr STX — — — Seagate-Wochenplus +11,52 % Seagate am Freitag +7,90 % Seagate auf Monatssicht -23,69 % Seagate auf Jahressicht +87,18 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026 Die Gründe für den Kursgewinn Chip-Rebound ohne Einzelnachricht Seagate steigt kräftig am Freitag, als sich der Chip-Rebound fortsetzte. Der Chipindex gewann in der Woche 9,3 Prozent. Seagate profitierte als Speicherwert von der Stimmung; eine eigene Meldung haben wir nicht gefunden. 01 Chip-Rebound Halbleiter führen die Wochenliste an. 02 Starker Freitag 7,90 Prozent an einem Tag. 03 Kein Auslöser Keine Unternehmensmeldung bekannt. Einordnung Erholung bleibt fragil Nach dem Monatsminus von knapp 24 Prozent bleibt die Lage volatil. Was für die Seagate-Aktie spricht Sektorrückenwind: Chipwerte erholen sich.

Jahresbilanz: Plus von 87 Prozent. Was die Seagate-Aktie belasten kann Hohe Schwankung: Starke Ausschläge.

Fehlender Auslöser: Das Plus ist stimmungsgetrieben. Steckbrief der Seagate-Aktie Unternehmen: Seagate Technology Holdings plc

ISIN: IE00BKVD2N49 · WKN: A3CQU7

Handelssymbol: STX (Nasdaq)

Branche: Datenspeicher Häufige Fragen zur Seagate-Aktie Warum ist die Seagate-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?

Sie stieg um 11,52 Prozent im Zuge der Chip-Erholung; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN IE00BKVD2N49, WKN A3CQU7, Handelssymbol STX. Fazit: Der S&P 500 Gewinner der Woche Seagate Die Seagate-Aktie gewinnt im Sog der Chip-Rally. Weitere Impulse bräuchten Unternehmensmeldungen.

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