Die Seagate-Aktie (ISIN: IE00BKVD2N49, WKN: A3CQU7, Handelssymbol: STX) ist am Freitag einer der S&P 500 Gewinner des Tages: Sie steigt im verkürzten Handel um 7,88 Prozent auf 509,57 US-Dollar. Der Festplattenhersteller profitiert von der Rückkehr der Anleger in KI-Speicherwerte nach einem schwachen November.
Seagate-Aktie S&P 500 Gewinner: Festplattenriese im Aufwind – warum die Aktie um 7,9 Prozent steigt
Die Seagate-Aktie zählt am Freitagabend zu den S&P 500 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 7,88 Prozent auf 509,57 US-Dollar profitiert der Festplattenhersteller von der Dip-Käufer-Welle bei KI-Speicherwerten und einer Hochstufung.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Dip-Käufer und Hochstufung: was Seagate antreibt
Laut Investing.com trafen am Black Friday mehrere Faktoren zusammen: eine Hochstufung durch Analysten, eine technisch überverkaufte Aktie, ein deutlicher Abstand zu den langfristigen Kurszielen und eine Welle von Käufern bei KI-Speicherwerten in einer dünnen Halbtagssitzung. Zuvor hatte der Titel in einem schwachen November kräftig nachgegeben und notiert weiter weit unter seinen Jahreshochs.
Analystenstimme
Eine Hochstufung stützte den Kurs zusätzlich zur Sektorerholung.
Überverkauft
Nach dem November-Ausverkauf nutzten Anleger die niedrigeren Kurse.
Sektor
Auch Sandisk, Micron und Western Digital liegen im Plus.
Einordnung
Festplatten für die KI-Daten
Seagate verdient an den Datenmengen, die KI-Anwendungen erzeugen: Rechenzentren speichern sie auf großen Festplatten. Das Geschäft ist zyklisch, die Aktie reagiert entsprechend stark auf die Stimmung rund um KI-Investitionen.
Häufige Fragen zur Seagate-Aktie
Warum ist die Seagate-Aktie S&P 500 Gewinner?
Wegen der Erholung bei KI-Speicherwerten, einer Hochstufung und Käufen nach dem schwachen November. Die Aktie steigt um 7,88 Prozent auf 509,57 US-Dollar.
Wie lauten ISIN und WKN der Seagate-Aktie?
ISIN IE00BKVD2N49, WKN A3CQU7, Handelssymbol STX.
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