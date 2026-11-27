Warum ist die Seagate-Aktie S&P 500 Gewinner?

Wegen der Erholung bei KI-Speicherwerten, einer Hochstufung und Käufen nach dem schwachen November. Die Aktie steigt um 7,88 Prozent auf 509,57 US-Dollar.

Wie lauten ISIN und WKN der Seagate-Aktie?

ISIN IE00BKVD2N49, WKN A3CQU7, Handelssymbol STX.