Die Seagate Aktie (US-Handelssymbol: STX) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Verlierern. Im frühen Handel steht sie bei 472,33 Dollar, die Kursanzeige nennt minus 2,10 Prozent. Der Festplattenhersteller profitiert vom Bedarf an Speicher für KI-Rechenzentren, schwankt aber stark.
Seagate Aktie: Nasdaq100 Verlierer am Freitag – Festplattenwerte geben nach
Die Seagate Aktie steht am Freitag im frühen US-Handel bei 472,33 Dollar und zählt mit minus 2,10 Prozent laut Kursanzeige zu den Nasdaq100 Verlierern. Was hinter den Schwankungen bei Seagate steckt.
Kursgrund
Warum die Seagate Aktie nachgibt
Für Freitag liegt keine Unternehmensmeldung vor. Die Seagate Aktie folgt dem Auf und Ab der Speicherwerte. Anfang November war sie nach den US-Zwischenwahlen um 8 Prozent gefallen, als Anleger Aktien von Rechenzentrums- und Speicheranbietern verkauften. Später sprang sie um 10 Prozent, nachdem CoreWeave die Ängste vor sinkenden KI-Ausgaben gedämpft hatte.
Hintergrund
Zwei Anbieter, ein KI-Boom
Seagate und Western Digital teilen sich den Markt für große Festplatten. Morgan Stanley nannte Seagate Anfang November die bevorzugte Aktie im Speicherbereich. Dennoch bleibt die Seagate Aktie als Nasdaq100 Verlierer ein Wert für Anleger mit hoher Risikobereitschaft.
Häufige Fragen zur Seagate Aktie
Warum ist die Seagate Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Speicherwerte stehen unter Druck.
Wie hoch ist der Kurs der Seagate Aktie?
Im frühen Handel am Freitag 472,33 Dollar.
Was macht Seagate?
Der Konzern stellt Festplatten für Rechenzentren und Endkunden her.
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