Warum ist die Seagate Aktie Nasdaq100 Verlierer?

Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Speicherwerte stehen unter Druck.

Wie hoch ist der Kurs der Seagate Aktie?

Im frühen Handel am Freitag 472,33 Dollar.

Was macht Seagate?

Der Konzern stellt Festplatten für Rechenzentren und Endkunden her.