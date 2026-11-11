Morgan-Stanley-Analyst Erik Woodring sehe bei der Aktie von Seagate Technology Holdings plc (ISIN: IE00BKVD2N49, WKN: A3CQU7, Ticker-Symbol: 847, NASDAQ-Symbol: STX) eine bemerkenswerte Diskrepanz zwischen der fundamentalen Geschäftsentwicklung und der Stimmung an der Börse. Nach Gesprächen mit dem Management des Festplattenherstellers erkläre Woodring, dass sich eine deutliche Kluft zwischen den starken Fundamentaldaten und der schwachen Marktstimmung zeige. In einer aktuellen Analyse hebe Morgan Stanley mehrere entscheidende Entwicklungen hervor: Sowohl das Umsatzwachstum als auch die Verkaufspreise von Seagate würden sich beschleunigen. Gleichzeitig vergrößere sich die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage, was die Preissetzungsmacht des Unternehmens zusätzlich stärken könnte. Besonders spektakulär falle die Einschätzung zu den möglichen Aktienrückkäufen aus. Nach Berechnungen von Morgan Stanley könnte Seagate innerhalb der kommenden zweieinhalb Jahre eigene Aktien im Gegenwert von bis zu 30% seiner aktuellen Marktkapitalisierung zurückkaufen. Ein derart umfangreiches Rückkaufprogramm könnte die Zahl der ausstehenden Aktien erheblich reduzieren und damit den Gewinn je Aktie sowie die Bewertung unterstützen.
Seagate Aktie: Aktienrückkäufe könnten für Kursexplosion sorgen!
Morgan Stanley sieht großes Kurspotenzial
Darüber hinaus sehe Morgan Stanley derzeit keinerlei Anzeichen für irrationales Verhalten innerhalb der Festplattenindustrie. Damit spiele Erik Woodring insbesondere auf die Angebotsdisziplin der Hersteller an. Ein rationales Marktverhalten könnte dazu beitragen, ruinöse Preiskämpfe zu vermeiden und die Profitabilität der Branche nachhaltig zu verbessern. Vor diesem Hintergrund bleibe die Seagate-Aktie einer der bevorzugten Anlagefavoriten von Morgan Stanley. Die Investmentbank halte an ihrem außergewöhnlich hohen Kursziel von 1.148 USD fest.
Während die Seagate-Aktie kurzfristig unter einer schwachen Marktstimmung leide, sehe Morgan Stanley erhebliche Chancen durch steigende Umsätze, höhere Verkaufspreise, ein zunehmend knappes Angebot und potenziell massive Aktienrückkäufe. Analyst Erik Woodring betrachte die Diskrepanz zwischen der starken operativen Entwicklung und der skeptischen Anlegerstimmung als besonders bemerkenswert. Mit einem Kursziel von 1.148 USD bleibe Seagate einer der größten Favoriten der Investmentbank, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 06.11.2026)
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