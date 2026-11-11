Seagate Aktie: Aktienrückkäufe könnten für Kursexplosion sorgen!

Morgan-Stanley-Analyst Erik Woodring sehe bei der Aktie von Seagate Technology Holdings plc (ISIN: IE00BKVD2N49, WKN: A3CQU7, Ticker-Symbol: 847, NASDAQ-Symbol: STX) eine bemerkenswerte Diskrepanz zwischen der fundamentalen Geschäftsentwicklung und der Stimmung an der Börse. Nach Gesprächen mit dem Management des Festplattenherstellers erkläre Woodring, dass sich eine deutliche Kluft zwischen den starken Fundamentaldaten und der schwachen Marktstimmung zeige. In einer aktuellen Analyse hebe Morgan Stanley mehrere entscheidende Entwicklungen hervor: Sowohl das Umsatzwachstum als auch die Verkaufspreise von Seagate würden sich beschleunigen. Gleichzeitig vergrößere sich die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage, was die Preissetzungsmacht des Unternehmens zusätzlich stärken könnte. Besonders spektakulär falle die Einschätzung zu den möglichen Aktienrückkäufen aus. Nach Berechnungen von Morgan Stanley könnte Seagate innerhalb der kommenden zweieinhalb Jahre eigene Aktien im Gegenwert von bis zu 30% seiner aktuellen Marktkapitalisierung zurückkaufen. Ein derart umfangreiches Rückkaufprogramm könnte die Zahl der ausstehenden Aktien erheblich reduzieren und damit den Gewinn je Aktie sowie die Bewertung unterstützen.