Der Absturz hatte einen klaren Auslöser. Der Oberste Gerichtshof von British Columbia bestätigte am 18. November, dass die Einstufung von KSM als »substanziell begonnen« aufgehoben ist. Das Gericht bemängelte, dass die Provinz die Tsetsaut Skii km Lax Ha Nation nicht ausreichend angehört hatte. Ohne diesen Status ist unklar, ob die Umweltgenehmigung von 2014 dauerhaft gilt. Die Behörde muss nach erneuter Konsultation neu entscheiden.

Dazu kommt Zeitdruck in der Bilanz. Seabridge hat einen Kredit über 100 Millionen US-Dollar vollständig gezogen, der bis zum 31. Dezember 2026 fällig wird. Ende September lagen 56 Millionen kanadische Dollar in der Kasse. Einnahmen aus Förderung gibt es nicht. Die auf 6,4 Milliarden US-Dollar geschätzten Baukosten kann das Unternehmen nur mit einem großen Partner stemmen, und die Gespräche darüber laufen seit Langem.