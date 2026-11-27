Nach einer der schwärzesten Wochen der Firmengeschichte gibt es ein Lebenszeichen: Die Seabridge Gold Aktie (ISIN: CA8119271028, WKN: A42AD5, Handelssymbol Toronto: SEA, US-Handelssymbol: SA, Frankfurt: SRM0) gewann kurz nach Handelsbeginn in Toronto 3,47 Prozent auf 28,65 kanadische Dollar. Seabridge Gold gehört damit zu den S&P/TSX Gewinnern des Morgens.
Seabridge Gold Aktie: S&P/TSX Gewinner nach dem 28-Prozent-Crash – Erholung oder nur ein Zucken?
Die Seabridge Gold Aktie steigt am Freitagmorgen um 3,47 Prozent auf 28,65 kanadische Dollar und zählt zu den S&P/TSX Gewinnern. Der Goldpreis hilft. Doch der Rechtsstreit um das Riesenprojekt KSM und ein Kredit, der Ende Dezember fällig wird, bleiben ungelöst.
Die Gründe für den Kursgewinn
Gold und Kupfer steigen – KSM hat von beidem reichlich
Der Goldpreis legte am Freitagmorgen rund 2 Prozent zu, Kupfer mehr als 4 Prozent. Für die Seabridge Gold Aktie ist das ein doppelter Hebel, denn das Projekt KSM im Nordwesten von British Columbia zählt zu den größten unerschlossenen Gold-Kupfer-Vorkommen der Welt. Hinzu kommt eine technische Gegenbewegung: Nach einem Einbruch um 28 Prozent binnen Tagen reichen wenige Käufer für einen deutlichen Anstieg.
Metalle drehen
Gold erholt sich vom Mehrmonatstief, Kupfer verzeichnet den größten Tagesgewinn seit Januar.
Überverkaufte Aktie
Seit dem 18. November hat das Papier massiv an Wert verloren. Das zieht kurzfristige Käufer an.
Substanz im Boden
KSM weist Reserven von 47,3 Millionen Unzen Gold und 7,3 Milliarden Pfund Kupfer aus.
Hintergrund
Ein Gericht, eine First Nation und ein offener Status
Der Absturz hatte einen klaren Auslöser. Der Oberste Gerichtshof von British Columbia bestätigte am 18. November, dass die Einstufung von KSM als »substanziell begonnen« aufgehoben ist. Das Gericht bemängelte, dass die Provinz die Tsetsaut Skii km Lax Ha Nation nicht ausreichend angehört hatte. Ohne diesen Status ist unklar, ob die Umweltgenehmigung von 2014 dauerhaft gilt. Die Behörde muss nach erneuter Konsultation neu entscheiden.
Dazu kommt Zeitdruck in der Bilanz. Seabridge hat einen Kredit über 100 Millionen US-Dollar vollständig gezogen, der bis zum 31. Dezember 2026 fällig wird. Ende September lagen 56 Millionen kanadische Dollar in der Kasse. Einnahmen aus Förderung gibt es nicht. Die auf 6,4 Milliarden US-Dollar geschätzten Baukosten kann das Unternehmen nur mit einem großen Partner stemmen, und die Gespräche darüber laufen seit Langem.
Häufige Fragen zur Seabridge Gold Aktie
Warum ist die Seabridge Gold Aktie heute S&P/TSX Gewinner?
Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 3,47 Prozent auf 28,65 kanadische Dollar. Gold und Kupfer erholten sich kräftig, und nach dem Kurssturz der Vorwoche setzte eine Gegenbewegung ein.
Warum war die Seabridge Gold Aktie zuvor eingebrochen?
Ein Gericht in British Columbia bestätigte am 18. November 2026, dass eine zentrale behördliche Einstufung des Projekts KSM aufgehoben ist.
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