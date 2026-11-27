Screen-Holdings-Aktie: Chipanlagenbauer erholt sich deutlich

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Screen-Holdings-Aktie steigt im Nikkei 225 um fast acht Prozent und profitiert von der Erholung der Chipwerte.

Die Screen-Holdings-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 7,74 Prozent auf 43,55 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu. DAO DAO — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr DAO — — — Nikkei 225 Gewinner Was die Screen-Holdings-Aktie bewegt Screen Holdings liefert Reinigungs- und Beschichtungsanlagen für die Halbleiterfertigung. Anleger kaufen nach dem KI-Ausverkauf wieder Chipausrüster. Am 2. November hatte die Screen-Holdings-Aktie zu den größten Verlierern des Nikkei 225 gezählt. Screen-Holdings-Aktie bei comdirect am Morgen +7,74 % Nikkei 225 (+2,1 %) 58.711 Quelle : comdirect Was dagegen spricht Ausrüster reagieren stark auf Investitionspläne der Chiphersteller. Als Nikkei 225 Gewinner gehört die Screen-Holdings-Aktie zur Breite der Chip-Erholung.

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