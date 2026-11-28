Wie schloss die Scout24 Aktie am Freitag?

Bei 84,60 Euro, ein Plus von 1,81 Prozent.

Wie stark wuchs Scout24 im dritten Quartal?

Der Umsatz stieg um 19,7 Prozent auf 198,2 Millionen Euro.

Welche Prognose gilt für 2026?

Rund 18 Prozent Umsatzwachstum und eine operative Marge von bis zu 61 Prozent.