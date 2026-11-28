Der Immobilienmarkt schwächelt, doch das Portal dahinter wächst kräftig. Scout24, Betreiber von ImmoScout24, hat im dritten Quartal die Erwartungen auf allen wesentlichen Ebenen übertroffen. Am Freitag stieg die Scout24 Aktie um 1,81 Prozent auf 84,60 Euro und gehörte zu den stärksten Werten im DAX.
Scout24 Aktie: Umsatz plus 20 Prozent trotz Immobilienflaute – der heimliche Wachstumsstar im DAX?
198 Millionen Euro Quartalsumsatz, Prognose am oberen Rand, Marge bis zu 61 Prozent. Am Freitag gehörte die Scout24 Aktie zu den Top-Gewinnern im DAX. Was hinter dem Wachstum steckt.
Scout24 SE · ISIN: DE000A12DM80 · WKN: A12DM8 · Handelssymbol: G24 · US-Handelssymbol: SCOTF
Die Zahlen
Wachstum gegen den Trend
Im dritten Quartal 2026 steigerte Scout24 den Konzernumsatz um 19,7 Prozent auf 198,2 Millionen Euro, organisch lag das Plus bei 10,1 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um 21,5 Prozent auf 1,09 Euro. Für 2026 erwartet der Konzern nun rund 18 Prozent Umsatzwachstum statt der bisherigen Spanne von 16 bis 18 Prozent; die operative Marge soll bis zu 61 Prozent erreichen.
Scout24 verdient an der Suche nach Wohnraum, nicht am Verkauf von Immobilien. Für die Scout24 Aktie ist diese Unabhängigkeit vom Transaktionsmarkt ein wichtiger Vorteil.
Die Treiber
KI und Zukäufe
Ein Teil des Wachstums stammt aus Zukäufen in Spanien, die 7 bis 8 Prozentpunkte zum Umsatzplus beitragen sollen. Zugleich treibt Scout24 seine KI-Strategie voran und kauft weiter eigene Aktien zurück: Seit Juni erwarb der Konzern mehr als 2,7 Millionen Stück.
Bernstein erhöhte am 4. November das Kursziel von 90 auf 91 Euro und bestätigte die Einstufung „Outperform“. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Scout24 Aktie
Wie schloss die Scout24 Aktie am Freitag?
Bei 84,60 Euro, ein Plus von 1,81 Prozent.
Wie stark wuchs Scout24 im dritten Quartal?
Der Umsatz stieg um 19,7 Prozent auf 198,2 Millionen Euro.
Welche Prognose gilt für 2026?
Rund 18 Prozent Umsatzwachstum und eine operative Marge von bis zu 61 Prozent.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.