Die Scout24 Aktie (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Handelssymbol: G24, US-Handelssymbol: SCOTF) meldet sich nach dem Absturz der Vorwoche zurück. Sie gewann 4,77 Prozent und schloss am Freitag bei 84,60 Euro. Damit ist der Münchner Plattformbetreiber der elftgrößte DAX Gewinner der Woche. Eine Woche zuvor war die Scout24-Aktie an einem einzigen Tag um mehr als 8 Prozent eingebrochen.
Scout24 Aktie: DAX Gewinner der Woche – Comeback nach dem KI-Schock, plus 4,8 Prozent, war der Ausverkauf übertrieben?
Die Scout24 Aktie gehört zu den DAX Gewinnern der Woche: Plus 4,77 Prozent auf 84,60 Euro. Nach dem Kurssturz der Vorwoche wegen KI-Sorgen holte der Betreiber von ImmoScout24 einen Großteil der Verluste auf, der Aktienrückkauf stützte. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe und die Risiken.
Wochenanalyse
Schritt für Schritt nach oben: so lief die Woche der Scout24 Aktie
Nach dem KI-Schock der Vorwoche kamen die Käufer zurück.
Am 20. November hatte eine Studie von JPMorgan die Sorge neu belebt, KI-Assistenten könnten Online-Portale wie ImmoScout24 umgehen, die Aktie verlor mehr als 8 Prozent. In der abgelaufenen Woche setzte die Gegenbewegung ein: Am Dienstag stieg die Scout24 Aktie über die 38-Tage-Linie, am Donnerstag schloss sie bei 83,10 Euro. Am Freitag kam ein Plus von 1,81 Prozent dazu.
Die Gründe
Starke Zahlen, eigene Käufe: was den Wochengewinner antrieb
Fundamental gab es wenig Grund für den Absturz: Im dritten Quartal steigerte Scout24 den Umsatz um 19,7 Prozent auf 198,2 Millionen Euro und erwartet für 2026 rund 18 Prozent Wachstum. Zudem kauft der Konzern laufend eigene Aktien zurück, seit Juni bereits fast 2,85 Millionen Stück. Die Folgen von KI für das Geschäft sind bislang Prognosen und keine messbaren Auswirkungen. Nach Einschätzung der Redaktion griffen Anleger deshalb nach dem Ausverkauf wieder zu.
Gegenbewegung
Die Aktie erholt sich vom KI-Schock.
Starkes Wachstum
Fast 20 Prozent Umsatzplus im dritten Quartal.
Rückkauf
Fast 2,85 Millionen Aktien seit Juni zurückgekauft.
Tech-Erholung
Technologiewerte waren in der Woche gefragt.
Einordnung
Die KI-Frage bleibt offen
Die Sorge, dass KI neue Konkurrenz für Online-Portale schafft, ist nicht vom Tisch. Mitte November notierte die Scout24 Aktie noch um 90 Euro, diesen Stand hat sie noch nicht wieder erreicht. Zum 27. November meldete Scout24 eine neue Gesamtzahl von 70,4 Millionen Stimmrechten.
Häufige Fragen zur Scout24 Aktie
Warum ist die Scout24 Aktie DAX Gewinner der Woche?
Nach dem Kurssturz wegen KI-Sorgen in der Vorwoche erholte sich die Aktie, gestützt von starken Zahlen und dem Rückkauf.
Welche ISIN und WKN hat die Scout24 Aktie?
Die ISIN lautet DE000A12DM80, die WKN A12DM8, das Handelssymbol G24. In den USA wird die Aktie außerbörslich unter SCOTF gehandelt.
Wie stark wächst Scout24?
Im dritten Quartal um 19,7 Prozent, für 2026 erwartet der Konzern rund 18 Prozent.
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