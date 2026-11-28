Warum ist die Scout24 Aktie DAX Gewinner der Woche?

Nach dem Kurssturz wegen KI-Sorgen in der Vorwoche erholte sich die Aktie, gestützt von starken Zahlen und dem Rückkauf.

Welche ISIN und WKN hat die Scout24 Aktie?

Die ISIN lautet DE000A12DM80, die WKN A12DM8, das Handelssymbol G24. In den USA wird die Aktie außerbörslich unter SCOTF gehandelt.

Wie stark wächst Scout24?

Im dritten Quartal um 19,7 Prozent, für 2026 erwartet der Konzern rund 18 Prozent.