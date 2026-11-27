Die Scout24 Aktie gehörte am Donnerstag zu den stärkeren Werten im DAX. Sie stieg um 2,2 Prozent auf 83,10 Euro. Vom Rekordhoch Anfang November bei 93,60 Euro ist sie aber noch rund 11 Prozent entfernt.
Scout24 Aktie: Comeback nach dem KI-Schock – Analysten sehen bis zu 140 Euro, JPMorgan bremst
Plus 2,2 Prozent, laufende Aktienrückkäufe und Kursziele weit über dem aktuellen Kurs: Die Scout24 Aktie erholt sich vom Rücksetzer. Doch JPMorgan kappt das Ziel wegen KI-Risiken. Die große Analyse des Immobilienportals.
Die Stammdaten: Die Scout24 Aktie trägt die ISIN DE000A12DM80 und die WKN A12DM8. In Deutschland lautet das Handelssymbol G24, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol SCCTY gehandelt.
Die Bewertung
Weit auseinander: die Analysten
JPMorgan senkte das Kursziel wegen möglicher Risiken durch künstliche Intelligenz von 101 auf 84 Euro und bleibt bei Neutral. Deutlich optimistischer sind Berenberg mit 140 Euro und Kaufen, Barclays mit 110 Euro und Overweight sowie Jefferies mit 103 Euro und Kaufen. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Frage ist, ob KI-Assistenten Immobiliensuchende an Portalen vorbeilenken. Bisher spricht das Geschäft von Scout24 nicht dafür.
Die Stütze
Rückkauf läuft weiter
Scout24 hat bis zum 20. November insgesamt 2.849.823 eigene Aktien zurückgekauft. Das stützt den Kurs und erhöht den Gewinn je Aktie. Für die Scout24 Aktie ist der Rückkauf in unruhigen Phasen ein wichtiger Puffer.
Häufige Fragen zur Scout24 Aktie
Warum senkte JPMorgan das Kursziel?
Wegen möglicher Risiken durch künstliche Intelligenz, auf 84 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Wie viele Aktien wurden zurückgekauft?
Bis zum 20. November insgesamt 2.849.823 Aktien.
Wo liegt das Rekordhoch?
Bei 93,60 Euro, erreicht Anfang November.
Welche ISIN und WKN hat die Scout24 Aktie?
ISIN DE000A12DM80, WKN A12DM8, Handelssymbol G24, US-Handelssymbol SCCTY.
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