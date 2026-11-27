Warum senkte JPMorgan das Kursziel?

Wegen möglicher Risiken durch künstliche Intelligenz, auf 84 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Wie viele Aktien wurden zurückgekauft?

Bis zum 20. November insgesamt 2.849.823 Aktien.

Wo liegt das Rekordhoch?

Bei 93,60 Euro, erreicht Anfang November.

Welche ISIN und WKN hat die Scout24 Aktie?

ISIN DE000A12DM80, WKN A12DM8, Handelssymbol G24, US-Handelssymbol SCCTY.