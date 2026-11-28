Ein einziger Tag hat die Woche verdorben: Die SCHOTT Pharma Aktie verliert vom 23. bis 27. November 7,19 Prozent und ist drittgrößter SDAX Verlierer der Woche. Am Freitag gab sie 0,48 Prozent auf rund 20,65 Euro nach.
SCHOTT Pharma Aktie SDAX Verlierer der Woche: Sieben Prozent Minus – zwei Wochen vor den Jahreszahlen wächst die Nervosität
Die SCHOTT Pharma Aktie zählt zu den SDAX Verlierern der Woche: Der Hersteller von Spritzen und Pharmafläschchen verliert 7,19 Prozent. Ein Kursrutsch am Dienstag prägt die Bilanz, am 10. Dezember kommen die Jahreszahlen. Unsere Wochenanalyse ordnet ein.
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Die Gründe für den Kursverlust
Warum die SCHOTT Pharma Aktie unter Druck steht
Am Dienstag, dem 24. November, verlor die SCHOTT Pharma Aktie fast acht Prozent. Eine Unternehmensmeldung, die den Rutsch erklärt, haben wir nicht gefunden. Naheliegend ist der Kalender: Am 10. Dezember legt der Konzern die Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 und den Ausblick auf das neue Jahr vor. Vor solchen Terminen reduzieren Anleger häufig Positionen, wenn sie eine vorsichtige Prognose fürchten. Belegt ist dieser Zusammenhang nicht. Die Erholung des SDAX am Donnerstag und Freitag glich den Verlust nicht aus.
Einordnung
Vom Jahreshoch in fünf Wochen 21 Prozent tiefer
SCHOTT Pharma aus Mainz stellt Spritzen, Karpulen, Ampullen und Fläschchen aus Glas und Polymer für die Pharmaindustrie her. Als Wachstumsfeld gelten vorfüllbare Spritzen. Noch am 21. Oktober hatte die Aktie bei 26,20 Euro ein 52-Wochen-Hoch erreicht. Seither ging es um rund 21 Prozent abwärts. Auf Jahressicht liegt der SDAX Verlierer der Woche trotzdem noch gut neun Prozent im Plus.
Häufige Fragen zur SCHOTT Pharma Aktie
Warum ist die SCHOTT Pharma Aktie SDAX Verlierer der Woche?
Sie verlor am Dienstag fast acht Prozent. Eine Unternehmensnachricht dazu ist nicht bekannt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der SCHOTT Pharma Aktie?
ISIN DE000A3ENQ51, WKN A3ENQ5, Handelssymbol 1SXP (Xetra).
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