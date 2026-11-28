Warum ist die SCHOTT Pharma Aktie SDAX Verlierer der Woche?

Sie verlor am Dienstag fast acht Prozent. Eine Unternehmensnachricht dazu ist nicht bekannt.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der SCHOTT Pharma Aktie?

ISIN DE000A3ENQ51, WKN A3ENQ5, Handelssymbol 1SXP (Xetra).