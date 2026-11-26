Eine Meldung des Unternehmens gibt es nicht. Die SCHOTT Pharma Aktie leidet an zwei Dingen. Erstens fehlt ihr der Rückenwind des Tages: Gefragt waren Technologie-, Rohstoff- und Autowerte, defensive Gesundheitstitel blieben liegen. Zweitens ist das Chartbild angeschlagen. Seit dem 52-Wochen-Hoch von 26,20 Euro am 21. Oktober hat das Papier rund 21 Prozent verloren, am Dienstag ging es an einem einzigen Tag um fast acht Prozent abwärts.