Der Morgen versprach mehr: Die SCHOTT Pharma Aktie stieg zunächst bis auf 21,35 Euro, drehte dann aber und schloss 1,19 Prozent tiefer bei 20,75 Euro (Xetra-Schluss, comdirect). An einem Tag mit 2,36 Prozent Plus im SDAX reicht das für Platz vier der SDAX Verlierer.
SCHOTT Pharma Aktie: SDAX Verlierer am Abend – Erholung verpufft, ein Fünftel unter dem Hoch
Die SCHOTT Pharma Aktie dreht am Donnerstag ins Minus und schließt 1,19 Prozent tiefer bei 20,75 Euro. Damit gehört der Mainzer Pharmazulieferer zu den fünf SDAX Verlierern des Tages.
Der Auslöser
Warum fällt die SCHOTT Pharma Aktie heute?
Eine Meldung des Unternehmens gibt es nicht. Die SCHOTT Pharma Aktie leidet an zwei Dingen. Erstens fehlt ihr der Rückenwind des Tages: Gefragt waren Technologie-, Rohstoff- und Autowerte, defensive Gesundheitstitel blieben liegen. Zweitens ist das Chartbild angeschlagen. Seit dem 52-Wochen-Hoch von 26,20 Euro am 21. Oktober hat das Papier rund 21 Prozent verloren, am Dienstag ging es an einem einzigen Tag um fast acht Prozent abwärts.
Dass die Erholung am Donnerstag im Tagesverlauf abverkauft wurde, spricht dafür, dass Anleger Kursanstiege derzeit eher zum Ausstieg nutzen. Der SDAX Verlierer bleibt damit in seinem Abwärtstrend.
Der Hintergrund
Der Blick richtet sich auf den 10. Dezember
SCHOTT Pharma stellt Spritzen, Karpulen, Fläschchen und Ampullen her, in denen Pharmakonzerne injizierbare Medikamente abfüllen. Das Geschäftsjahr endet im September, die Zahlen legt der Konzern am 10. Dezember 2026 vor. Im Lauf des Jahres hatte SCHOTT Pharma die Prognose für Umsatz und Ergebnis angehoben. Anleger warten nun darauf, ob der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr die hohen Erwartungen trägt.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur SCHOTT Pharma Aktie
Warum ist SCHOTT Pharma heute SDAX Verlierer?
Eine Nachricht fehlt. Die Aktie gab frühe Gewinne ab, weil Anleger in zuvor gefallene Technologie- und Zyklikerwerte umschichteten.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Am 10. Dezember 2026 legt SCHOTT Pharma den Jahresabschluss vor.
SCHOTT Pharma Aktie: ISIN DE000A3ENQ51, WKN A3ENQ5, Börsenkürzel 1SXP.
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