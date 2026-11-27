Die Schneider-Electric-Aktie bleibt auf Erholungskurs. Um 09:17 Uhr notierte der Energiemanagement-Konzern an der Euronext Paris 1,46 Prozent höher bei 222,25 Euro, ein Plus von 3,20 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 219,05 Euro. Als CAC40 Gewinner steht Schneider auf Platz sechs.
Schneider-Electric-Aktie als CAC40 Gewinner: Rechenzentrums-Profiteur ist wieder gefragt
Die Schneider-Electric-Aktie steigt am Freitagmorgen um 1,46 % auf 222,25 Euro und zählt zu den CAC40 Gewinnern. KI-nahe Werte profitieren von der Erholung in Asien.
CAC40 Gewinner
Warum die Schneider-Electric-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Schneider-Electric-Aktie profitiert vom Stimmungsumschwung: Der Nikkei stieg laut Reuters um 2,11 Prozent, Käufer griffen bei zuletzt schwachen KI-Werten wieder zu. Schneider liefert Strom- und Kühlungstechnik für Rechenzentren und gilt als indirekter Profiteur des KI-Booms. Auch Legrand (+2,07 Prozent) lag im Plus.
Der Hintergrund: Zuletzt unter Druck
Die Aktie hatte zuletzt Federn gelassen. Fundamental stützt sie die Halbjahresmeldung: Schneider hatte im Sommer seine Prognose für 2026 angehoben.
Steckbrief
- Unternehmen
- Schneider Electric SE
- ISIN
- FR0000121972
- WKN
- 860180
- Handelssymbol
- SU (Euronext Paris)
- US-Symbol
- SBGSF (OTC)
- Kurs
- 222,25 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, 09:17 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Schneider-Electric-Aktie
Warum ist die Schneider-Electric-Aktie CAC40 Gewinner? KI-nahe Werte waren wieder gefragt, die Aktie stieg um 1,46 Prozent.
Was macht Schneider Electric? Der Konzern liefert Energiemanagement und Automatisierung, unter anderem für Rechenzentren.
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