Die Schaeffler Aktie baut ihre Erholung aus. Am Freitagmorgen notiert das Papier des Herzogenauracher Zulieferers bei 5,35 Euro, ein Plus von 0,10 Euro oder 1,90 Prozent. Damit gehört Schaeffler erneut zu den MDAX Gewinnern.
Schaeffler Aktie: Über 5,30 Euro – der Zulieferer bleibt MDAX Gewinner, Autowerte lösen sich vom Tief
Die Schaeffler Aktie steigt am Freitagmorgen um 1,90 Prozent auf 5,35 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern. Autowerte erholen sich von ihrem tiefsten Stand seit 2020. Der Erlös aus Indien für den Schuldenabbau wirkt nach.
Der Auslöser
Warum die Schaeffler Aktie als MDAX Gewinner steigt
Eine neue Meldung gibt es nicht. Schaeffler profitiert von der Erholung der Autowerte. Laut dpa-AFX war der europäische Autoindex zuvor auf den tiefsten Stand seit 2020 gefallen und hat sich seither von diesem niedrigen Niveau gelöst.
Am Donnerstag hatte Schaeffler 6,5 Prozent an seiner indischen Tochter Schaeffler India platziert. Netto fließen 314 Millionen Euro zu, die in den Schuldenabbau gehen. Schaeffler hält danach noch 67,63 Prozent. Am Mittwoch hatte zudem JPMorgan die Aktie hochgestuft.
Die Einordnung
Bilanz vor Wachstum
Der Teilverkauf zeigt die Prioritäten: Schaeffler stärkt die Bilanz, ohne die Kontrolle über das Indiengeschäft abzugeben. Die Verschuldung war nach der Fusion mit Vitesco ein zentraler Kritikpunkt am Markt.
Einordnung der Redaktion: Die Schaeffler Aktie ist MDAX Gewinner, weil Branchenerholung und Schuldenabbau zusammenkommen. Für einen Trendwechsel braucht die Autoindustrie mehr als einen guten Tag.
FAQ
Häufige Fragen zur Schaeffler Aktie
Warum steigt die Schaeffler Aktie heute?
Autowerte erholen sich, der Erlös aus Indien stärkt die Bilanz.
Wie viel hält Schaeffler noch an Schaeffler India?
Nach der Platzierung 67,63 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Schaeffler Aktie?
ISIN DE000SHA0100, WKN SHA010. Handelssymbol an deutschen Börsen: SHA0. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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