Warum ist die SBM-Offshore-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie schloss 3,36 Prozent höher bei 33,84 Euro. Der Ölpreis war nach einem gemeldeten Angriff auf eine saudische Raffinerie gestiegen, zudem erholte sich der Gesamtmarkt.

Wie lauten ISIN und WKN der SBM-Offshore-Aktie?

ISIN NL0000360618, WKN A0JLZV, Symbol in Amsterdam SBMO.

Was macht SBM Offshore?

Das Unternehmen baut, verleast und betreibt schwimmende Förder- und Lageranlagen für Öl und Gas (FPSO).