Der Ölpreis lieferte den Anschub, der Gesamtmarkt den Rest. Die SBM-Offshore-Aktie (ISIN: NL0000360618, WKN: A0JLZV, Handelssymbol Amsterdam: SBMO, US-Handelssymbole: SBFFY und SBFFF) schließt am Donnerstag 3,36 Prozent höher bei 33,84 Euro. SBM Offshore ist damit der viertstärkste AEX Gewinner und legte den zweiten Tag in Folge kräftig zu. Am Morgen hatte das Plus erst bei 1,8 Prozent gelegen.
SBM-Offshore-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 3,4 Prozent auf 33,84 Euro – Ölpreis und Marktrebound treiben
Die SBM-Offshore-Aktie schließt am Donnerstag 3,36 Prozent höher bei 33,84 Euro und ist der viertstärkste AEX Gewinner. Nach dem Ölpreissprung vom Mittwoch kommt der Marktrebound dazu.
Die Gründe
Teureres Öl, bessere Stimmung
Der Brent-Preis war am Mittwoch um 3,5 Prozent auf 94,61 Dollar gestiegen, nachdem die jemenitischen Houthi einen Angriff auf die saudische Raffinerie Ras Tanura gemeldet hatten. Ein höherer Ölpreis macht Förderprojekte auf hoher See rentabler, von denen SBM Offshore mit schwimmenden Förder- und Lagerschiffen lebt. Dazu kam am Donnerstag der Aufschwung an den Börsen: Der AEX schloss 1,86 Prozent höher, die Midkap legte 2,4 Prozent zu.
Prognose angehoben
Am 12. November hob SBM Offshore seine Jahresprognose an.
Neuer Auftrag
Am 17. November folgte der Vertrag für das Projekt Longtail.
Analysten positiv
Mehrere Banken führen die Aktie mit Kaufen, darunter Morgan Stanley seit dem 16. November.
Häufige Fragen zur SBM-Offshore-Aktie
Warum ist die SBM-Offshore-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie schloss 3,36 Prozent höher bei 33,84 Euro. Der Ölpreis war nach einem gemeldeten Angriff auf eine saudische Raffinerie gestiegen, zudem erholte sich der Gesamtmarkt.
Wie lauten ISIN und WKN der SBM-Offshore-Aktie?
ISIN NL0000360618, WKN A0JLZV, Symbol in Amsterdam SBMO.
Was macht SBM Offshore?
Das Unternehmen baut, verleast und betreibt schwimmende Förder- und Lageranlagen für Öl und Gas (FPSO).
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