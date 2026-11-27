Wie stark wuchs Sartorius?

Um 4,9 Prozent auf 2,737 Milliarden Euro in neun Monaten.

Welche Marge erwartet Sartorius?

Eine operative Marge von etwas über 30 Prozent im Jahr 2026.

Was ändert sich ab 2027?

Sartorius stellt sich neu auf und berichtet in neuen Segmenten.

Welche ISIN und WKN hat die Sartorius Aktie?

Vorzugsaktie: ISIN DE0007165631, WKN 716563, Handelssymbol SRT3, US-Handelssymbol SARTF.