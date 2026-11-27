Die Sartorius Aktie hat eine bemerkenswerte Erholung hinter sich. Nach den Neunmonatszahlen stieg die Vorzugsaktie auf den höchsten Stand seit Anfang 2025, Mitte November notierte sie bei rund 291,60 Euro.
Sartorius Aktie: Höchster Stand seit Anfang 2025 – die Erholung ist da, aber ist sie schon eingepreist?
Umsatz plus 4,9 Prozent, eine Marge über 30 Prozent und eine angehobene Prognose für die Laborsparte: Die Sartorius Aktie hat sich kräftig erholt. Doch die Bewertung ist hoch. Die große Analyse des Göttinger Laborausrüsters.
Die Stammdaten: Die Sartorius Vorzugsaktie trägt die ISIN DE0007165631 und die WKN 716563. In Deutschland lautet das Handelssymbol SRT3, in den USA wird sie außerbörslich unter dem US-Handelssymbol SARTF gehandelt.
Die Zahlen
Wachstum und Marge zurück
Von Januar bis September 2026 erzielte Sartorius einen Umsatz von 2,737 Milliarden Euro, ein Plus von 4,9 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet das Management weiterhin eine operative Marge von etwas über 30 Prozent. Für die Laborsparte rechnet Sartorius nun mit Wachstum am oberen Ende der Spanne von 4 bis 6 Prozent. Die Verschuldung sank auf das 3,33-Fache des EBITDA.
Sartorius ist zurück auf Wachstumskurs. Doch an der Börse wird schon bezahlt, was erst 2027 und danach kommen soll.
Der Ausblick
Neuaufstellung ab 2027
Zudem kündigte Sartorius eine Neuorganisation mit neuer Segmentberichterstattung ab 2027 an. Die Bewertung bleibt anspruchsvoll: Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2026 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 50. Für die Sartorius Aktie muss das Wachstum daher weiter zulegen, um die Bewertung zu rechtfertigen.
Häufige Fragen zur Sartorius Aktie
Wie stark wuchs Sartorius?
Um 4,9 Prozent auf 2,737 Milliarden Euro in neun Monaten.
Welche Marge erwartet Sartorius?
Eine operative Marge von etwas über 30 Prozent im Jahr 2026.
Was ändert sich ab 2027?
Sartorius stellt sich neu auf und berichtet in neuen Segmenten.
Welche ISIN und WKN hat die Sartorius Aktie?
Vorzugsaktie: ISIN DE0007165631, WKN 716563, Handelssymbol SRT3, US-Handelssymbol SARTF.
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