Sapporo-Aktie: Brauerei gibt nach

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Sapporo-Aktie fällt im Nikkei 225 um 3,10 Prozent und gehört zu den Verlierern des Tages.

Die Sapporo-Aktie ist Nikkei 225 Verlierer: Laut comdirect fällt sie am Morgen um 3,10 Prozent auf 12,50 Euro. Der Nikkei 225 steigt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte. Nikkei 225 Verlierer Warum die Sapporo-Aktie nachgibt Einen konkreten Anlass für das Minus der Sapporo-Aktie konnte ich nicht belegen. Das Papier war am 13. November mit einem Plus von 8,28 Prozent unter den Gewinnern des Nikkei 225. Heute kommt es zu Gewinnmitnahmen oder Umschichtungen, ein Beleg dafür liegt nicht vor. Sapporo-Aktie bei comdirect am Morgen -3,10 % Nikkei 225 (+2,1 %) 58.711 Quelle : comdirect Einordnung Ein Rückgang bei steigendem Index muss keine unternehmensspezifische Ursache haben. Als Nikkei 225 Verlierer steht die Sapporo-Aktie im Gegensatz zur Chip-Erholung.

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