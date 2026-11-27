Die SAP Aktie (Ticker SAP, ISIN DE0007164600) steigt am Freitagnachmittag im Xetra-Handel um rund 0,8 Prozent auf etwa 195 Euro, nachdem sie am Donnerstag mit 194,14 Euro (plus 2,3 Prozent) aus dem Handel gegangen war. Der Börsenwert des DAX-Schwergewichts liegt bei rund 234 Milliarden Euro. Der Kurs ist damit rund 11 Prozent vom Rekordhoch (219,65 Euro am 5. November) entfernt, aber deutlich über dem Jahrestief von 127,50 Euro (23. Juli). Diese SAP Aktienanalyse zeigt, warum die Zahlen stark sind und dennoch Sorgen bleiben, und was die SAP Aktienprognose der Analysten trägt.
SAP Aktienanalyse: Cloud-Backlog +28 %, Rückkauf bis 10 Milliarden Euro – wie viel KI-Angst steckt noch im Kurs?
Die SAP Aktie kostet rund 195 Euro und liegt gut zehn Prozent unter dem Rekordhoch vom 5. November. Die SAP Aktienanalyse zeigt, warum Cloud-Backlog, Rückkaufprogramm und Insiderkauf auf Sorgen um KI, Stellenabbau und einen Cyberangriff treffen und was die SAP Aktienprognose der Analysten trägt.
Starke Zahlen
Im dritten Quartal stieg der Umsatz laut Unternehmensmitteilung um 13 Prozent auf 10,27 Milliarden Euro, der Cloud-Auftragsbestand um 28 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro.
Kapitalrückgabe
Ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 10 Milliarden Euro läuft bis Ende 2027, 4,2 Milliarden Euro sind bereits investiert.
Sorgen im Umfeld
Berichte über einen möglichen Abbau von rund 10.000 Stellen, ein IT-Sicherheitsvorfall und der Wechsel eines Vorstandsmitglieds belasten die Stimmung.
Vierter Quartal entscheidet
Für 2027 stellt SAP ein beschleunigtes Umsatzwachstum in Aussicht, abhängig vom Auftragseingang im vierten Quartal.
SAP Aktie im Fokus
Was ist bei der SAP Aktie passiert – und warum bleibt die Stimmung gespalten?
Hinter SAP liegt eine volatile Phase. In der Woche bis zum 20. November verlor die Aktie fast 14 Prozent und war DAX-Schlusslicht, am Schlusskurs vom 20. November standen 183,68 Euro. Seither hat sie sich um rund sechs Prozent erholt. Dazu kam im Technologiesektor eine Gegenbewegung nach Thanksgiving: Der DAX stieg am Freitag um rund 0,9 Prozent auf 25.441 Punkte, Technologiewerte waren erneut gefragt.
Die Belastungen sind konkret: Nach Medienberichten erwägt SAP im Zuge seiner KI-Strategie einen Abbau von rund 10.000 Stellen, etwa zehn Prozent der Belegschaft; das Unternehmen hat das nicht bestätigt. Hinzu kommt ein IT-Sicherheitsvorfall, bei dem nach Medienberichten GitHub-Präsenzen angegriffen wurden; SAP sieht bislang keine Hinweise auf einen Zugriff auf Kundendaten. Außerdem wechselt Kundenchef Thomas Saueressig zum 1. April 2027 zu IONOS, seine Aufgaben übernimmt ab Januar interimsweise Emmanuel Raptopoulos. Auf der positiven Seite stehen der Kauf von Aktien durch ein Vorstandsmitglied für rund 229.000 Euro, der abgeschlossene Kauf von TechWolf und die Entscheidung von AstraZeneca, auf SAP Cloud ERP zu wechseln.
Wie funktioniert das Geschäftsmodell hinter der SAP Aktie?
SAP liefert Unternehmenssoftware, mit der Konzerne Finanzen, Lieferketten, Personal und Einkauf steuern. Das Geschäft verschiebt sich von Lizenzen und Wartung zu Cloud-Abonnements, die wiederkehrende Einnahmen und hohe Planbarkeit bringen. Der Cloud-Umsatz machte im dritten Quartal bereits mehr als 6,6 Milliarden Euro aus. Der wichtigste Frühindikator ist der Current Cloud Backlog, der die in den nächsten zwölf Monaten erwarteten Cloud-Umsätze aus Verträgen abbildet. Zudem baut SAP KI-Funktionen und Agenten in seine Produkte ein und kauft Spezialisten zu, zuletzt etwa Reltio, Dremio, Prior Labs und TechWolf.
Der Kern der Sorge am Markt: Wenn KI-Agenten Aufgaben übernehmen, könnten weniger Software-Lizenzen pro Mitarbeiter nötig sein. Die SAP Aktie steht deshalb im Kreuzfeuer der Debatte, ob KI Software-Konzerne stärkt oder verdrängt.
Wie sieht die SAP Aktienanalyse in Zahlen aus?
SAP überschritt im dritten Quartal erstmals die Marke von zehn Milliarden Euro Quartalsumsatz, die Cloud-Marge sinkt jedoch.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Wachstum
|Gesamtumsatz
|10.270 Mio. EUR
|+13 %
|Cloud-Umsatz
|6.668 Mio. EUR
|+26 %
|Current Cloud Backlog
|24.144 Mio. EUR
|+28 %
|Operatives Ergebnis (Non-IFRS)
|3.030 Mio. EUR
|+18 %
|Free Cashflow
|1.718 Mio. EUR
|+36 %
Wachstumsraten zum Vorjahr. Umsatz währungsbereinigt +12 Prozent, Cloud-Umsatz währungsbereinigt +25 Prozent, Backlog währungsbereinigt +26 Prozent. Operatives Ergebnis Non-IFRS.
Quelle: SAP Quartalsmitteilung Q3 2026 (21.10.2026)
Die operative Marge (Non-IFRS) lag bei 29,5 Prozent. Die Brutto-Marge im Cloud-Geschäft sank auf 74,3 Prozent, ein Minus von 0,7 Prozentpunkten; der Finanzchef rechnet nach Unternehmensangaben mit weiterem Druck von 50 bis 70 Basispunkten bis 2027. SAP weist zudem darauf hin, dass das Cloud-Wachstum durch Nachholeffekte bei Kunden gestützt wurde und Zukäufe rund 49 Millionen Euro Umsatz beitrugen.
Die Ziele für 2026 bestätigte SAP: Der Cloud-Umsatz soll am oberen Ende von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro liegen, der Cloud- und Softwareumsatz am oberen Ende von 36,3 bis 36,8 Milliarden Euro, das operative Ergebnis bei 11,8 bis 12,2 Milliarden Euro und der Free Cashflow bei rund 10 Milliarden Euro. Für 2027 stellt SAP ein schnelleres Umsatzwachstum in Aussicht, die Kosten sollen mit 80 bis 90 Prozent des Umsatzwachstums steigen. Der Vorstand betonte, dass dafür ein starker Auftragseingang im vierten Quartal nötig ist.
Zur Kapitalrückgabe: Das neue Rückkaufprogramm hat ein Volumen von bis zu 10 Milliarden Euro und läuft bis zum 31. Dezember 2027. Bis zum 30. September wurden rund 25,2 Millionen Aktien für gut 4,2 Milliarden Euro zurückgekauft, im Schnitt zu 164,79 Euro je Aktie. Zwischen dem 21. und 31. Dezember 2026 ruht der Rückkauf. Die Dividende für 2025 beträgt 2,50 Euro je Aktie, das entspricht einer Rendite von rund 1,3 Prozent.
|Unternehmen
|Erwartetes KGV
|SAP (2026e)
|rund 26
|SAP (2027e)
|rund 23
|ServiceNow
|rund 22,5
|Salesforce
|rund 10,9
Stichtage und Basis uneinheitlich: SAP Konsens 2026e/2027e (25.11.), Salesforce und ServiceNow Forward-KGV (20.11.). Der Vergleich ist nur eingeschränkt belastbar.
Quelle: Konsensschätzungen von Datenanbietern, eigene Zusammenstellung
Was sagen die Analysten – wie sieht die SAP Aktienprognose aus?
Die Analysten sind mehrheitlich positiv. Nach den Zahlen zum dritten Quartal rieten von 13 erfassten Analysten zehn zum Kaufen, zwei zum Halten und einer zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel lag bei rund 236 Euro; eine breitere Stichprobe von 29 Analysten kommt auf rund 244 Euro, bei einer Spanne von 170 bis 290 Euro. Der Unterschied ergibt sich aus Stichprobe und Stichtag. Kursziele sind Schätzungen Dritter und keine Garantie.
Zuletzt hob J.P. Morgan SAP am 9. November von Neutral auf Overweight an. Die Ratings sind damit insgesamt freundlicher als die Kursentwicklung der letzten Wochen vermuten ließe, entscheidend wird, ob der Auftragseingang im vierten Quartal die Skeptiker überzeugt.
|Merkmal
|Stand
|Kaufen / Halten / Verkaufen (13 Analysten)
|10 / 2 / 1
|Durchschnittliches Kursziel
|rund 236 bis 244 EUR
|Spanne der Kursziele
|rund 170 bis 290 EUR
|Jüngste Rating-Änderung
|J.P. Morgan: von Neutral auf Overweight (09.11.2026)
Stichprobe nach den Q3-Zahlen (13 Analysten) und Stand 27.11. (29 Analysten); Unterschiede erklären die Spanne beim Kursziel.
Quelle: Analystenkonsens, eigene Zusammenstellung
Was sagt die Charttechnik zur SAP Aktie?
Die SAP Aktie bewegt sich in einer Spanne: Die 200-Tage-Linie verläuft bei rund 182 bis 183 Euro, die 50-Tage-Linie bei rund 197 bis 198 Euro; der Kurs liegt dazwischen. Die 100-Tage-Linie wurde am 23. November nach unten durchbrochen. Beschreibend gelten die 50-Tage-Linie und danach das Rekordhoch von 219,65 Euro als Widerstände, der Schlusskurs vom 20. November bei 183,68 Euro und die 200-Tage-Linie als Unterstützung. Das ist eine Einordnung der Redaktion und keine Handelsempfehlung.
Welche Szenarien diskutiert der Markt für die SAP Aktienprognose?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Diskutiert werden diese Szenarien:
Optimistisch: Der Auftragseingang im vierten Quartal bestätigt die Wachstumsbeschleunigung, die Kostensenkungen wirken und die Aktie nähert sich dem Konsens-Kursziel.
Neutral: Die Zahlen bleiben solide, die Bewertung wird durch KI-Sorgen und die sinkende Cloud-Marge gedeckelt; die Aktie bleibt zwischen 200- und 50-Tage-Linie.
Pessimistisch: Der Auftragseingang enttäuscht oder KI-Agenten beschleunigen den Preisdruck, sodass das Wachstumsversprechen für 2027 an Glaubwürdigkeit verliert.
Was beobachten Anleger bei der SAP Aktie jetzt?
Auftragseingang Q4: Die Zahlen zum vierten Quartal und zum Jahr 2026 werden laut Finanzkalender am 28. Januar 2027 erwartet.
Stellenabbau: Eine offizielle Bestätigung oder Dementi der Berichte über 10.000 Stellen.
Aktienrückkauf: Fortsetzung des Programms nach der Pause im Dezember, zweite Tranche bis spätestens 27. Januar 2027.
Sicherheitsvorfall: Weitere Angaben zum Umfang des Angriffs.
FAQ zur SAP Aktie
Wie steht die SAP Aktie aktuell? Die SAP Aktie notierte am 27. November 2026 am späten Nachmittag bei rund 195 Euro, etwa 0,8 Prozent im Plus, und liegt rund 11 Prozent unter ihrem Rekordhoch von 219,65 Euro.
Wie hoch ist das Kursziel in der SAP Aktienprognose? Der Analystenkonsens liegt je nach Stichprobe bei rund 236 bis 244 Euro; das sind Schätzungen Dritter ohne Gewähr.
Wie lief das dritte Quartal bei SAP? Der Umsatz stieg um 13 Prozent auf 10,27 Milliarden Euro, der Cloud-Umsatz um 26 Prozent auf 6,67 Milliarden Euro, der Cloud-Backlog um 28 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro.
Zahlt die SAP Aktie eine Dividende? Ja, für 2025 sind 2,50 Euro je Aktie vorgeschlagen; die Rendite liegt bei rund 1,3 Prozent. Zusätzlich läuft ein Aktienrückkauf über bis zu 10 Milliarden Euro.
Wann legt SAP die nächsten Zahlen vor? Laut Finanzkalender werden die Jahreszahlen am 28. Januar 2027 erwartet; der Termin sollte auf der Seite des Unternehmens geprüft werden.
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