Die operative Marge (Non-IFRS) lag bei 29,5 Prozent. Die Brutto-Marge im Cloud-Geschäft sank auf 74,3 Prozent, ein Minus von 0,7 Prozentpunkten; der Finanzchef rechnet nach Unternehmensangaben mit weiterem Druck von 50 bis 70 Basispunkten bis 2027. SAP weist zudem darauf hin, dass das Cloud-Wachstum durch Nachholeffekte bei Kunden gestützt wurde und Zukäufe rund 49 Millionen Euro Umsatz beitrugen.

Die Ziele für 2026 bestätigte SAP: Der Cloud-Umsatz soll am oberen Ende von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro liegen, der Cloud- und Softwareumsatz am oberen Ende von 36,3 bis 36,8 Milliarden Euro, das operative Ergebnis bei 11,8 bis 12,2 Milliarden Euro und der Free Cashflow bei rund 10 Milliarden Euro. Für 2027 stellt SAP ein schnelleres Umsatzwachstum in Aussicht, die Kosten sollen mit 80 bis 90 Prozent des Umsatzwachstums steigen. Der Vorstand betonte, dass dafür ein starker Auftragseingang im vierten Quartal nötig ist.

Zur Kapitalrückgabe: Das neue Rückkaufprogramm hat ein Volumen von bis zu 10 Milliarden Euro und läuft bis zum 31. Dezember 2027. Bis zum 30. September wurden rund 25,2 Millionen Aktien für gut 4,2 Milliarden Euro zurückgekauft, im Schnitt zu 164,79 Euro je Aktie. Zwischen dem 21. und 31. Dezember 2026 ruht der Rückkauf. Die Dividende für 2025 beträgt 2,50 Euro je Aktie, das entspricht einer Rendite von rund 1,3 Prozent.